中国天气网 2026-09-29 10:24:13

未来三天（9月29日至10月1日），南方大范围降雨持续，西南、江南、华南的部分地区雨势较强。眼下，一股较强冷空气正在影响我国，中东部自北向南陆续迎来降温，气温将大面积创下半年来新低。国庆假期出行高峰将至，公众需关注最新天气预报，及时添衣，外出注意防雨。

南方大范围降雨持续 东北部分地区雨势较强

昨天，华西至江淮一带维持多雨格局。其中，陕西东南部、河南南部、四川东北部、重庆北部和东南部、贵州中北部、湖北西北部、安徽中部、江苏南部、浙江中北部、云南西部等地部分地区出现大到暴雨，其中重庆北部、湖北西部、贵州中部等局地遭遇大暴雨。

未来三天，南方将出现大范围降雨，较强降雨区域会逐渐向南推进。受冷空气影响，今天东北大部地区也会出现中到大雨，局地有暴雨，明后两天北方大部雨水不多，以晴朗天气居多。

中央气象台预计，今天，重庆中南部、贵州北部、湖南北部、湖北南部、安徽中部、江苏南部、浙江中部和东南部、黑龙江北部和南部、吉林中部、辽宁大部等地部分地区有中到大雨，其中，重庆南部、贵州西北部、湖南西北部、浙江西部和东南部、辽宁中部等地局地有暴雨。

明天，重庆、四川盆地东部、川西高原北部、陕西南部、贵州、云南西部和东北部、湖北西部和东部、湖南西部、江西东北部、安徽南部、浙江、广西北部、广东东部、福建东北部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，四川盆地东北部、重庆中北部和东南部、湖北西部、湖南西部、贵州北部和中东部、浙江南部等地部分地区有暴雨。

后天，重庆南部、贵州、湖北南部、湖南西部和北部、江西东部和西北部、浙江南部、福建中西部、广东、云南西部等地部分地区有中到大雨，其中，贵州中部和东北部局地有暴雨。

国庆假期出行出游高峰将至，南方大范围降雨持续，部分地区雨势较强，公众需合理安排出行计划，注意防范道路湿滑、能见度降低等不利影响，如果驾车外出，需保持距离、减速慢行，注意安全。

较强冷空气将制造大范围降温 中东部气温陆续创下半年来新低

昨天夜间，今年下半年来最强冷空气上线，率先影响内蒙古等地，未来三天还将自北向南陆续给中东部大部地区带来降温。中央气象台预计，9月29日至10月1日，江南及其以北地区气温将自北向南先后下降4至8℃，内蒙古部分地区降温可达10至12℃，10月1日早晨最低气温0℃线将南压至华北北部和黑龙江中部一带。

从降温进程来看，今天降温主要出现在华北北部、东北地区西部，明天将影响北方其他大部地区，后天降温区域会推进至长江以南，波及黄淮到江南、华南大部地区。

降温过后，中东部气温将大面积创下半年来新低，其中，北方气温创新低多出现在9月30日前后，南方则在10月1至2日。届时，北方寒凉感加重，南方有望告别暑热、迎来凉爽。

中国天气网提醒，这股较强冷空气将给中东部多地带来明显冷热变化，国庆长假即将到来，出发地和目的地天气差异可能较大，有出游计划的公众需关注最新天气预报，准备好适合的衣物，根据气温变化及时调整着装，谨防着凉感冒。

来 源：中国天气网

原标题： 国庆假期将至南方有大范围降雨 较强冷空气自北向南影响中东部

本文转自：温州新闻网 66wz.com