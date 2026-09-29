新华网 2026-09-29 10:24:14

30金13银11铜，中国游泳队再创单届亚运会参赛历史最佳战绩。

在东京水上运动中心举行的爱知·名古屋亚运会游泳比赛中，中国队名将发挥稳定，新人势头凶猛，不仅夺得全部42枚金牌中的30枚，也游出了能够比肩世界顶尖的个人和接力表现。

新人已接棒，老将仍在场

19岁的张展硕成为亚运会历史上首位单届获得7枚游泳金牌的选手。他参加从100米到1500米的五个自由泳单项及三个接力项目，在200米至1500米的四个个人项目中全部夺冠，其中男子200米自由泳的1分43秒49刷新亚洲纪录。收官日夺得第七金后，他说：“亚运会不是我的最终目标。”

9月23日，张展硕在男子200米自由泳夺冠后庆祝。新华社记者 伍志尊 摄

首次参加亚运会的13岁小将于子迪赢得女子200米蝶泳、200米个人混合泳和400米个人混合泳三项冠军。200米个人混合泳决赛，她在最后50米反超队友余依婷，以2分06秒10刷新亚洲纪录。世界泳联确认，这是该项目历史第二快的成绩，仅次于加拿大选手麦金托什保持的2分05秒70的世界纪录。于子迪还以4分28秒56刷新女子400米个人混合泳赛会纪录，与获得银牌的15岁队友柯雯曦共同站上领奖台。

中生代选手们也在多个项目上取得突破。李冰洁收获5金，其中包括女子400米、800米和1500米自由泳三项个人冠军；余依婷同样获得5金，其中包括女子100米蝶泳冠军；彭旭玮包揽女子100米、200米仰泳金牌，以2分05秒77打破200米的亚洲纪录；唐钱婷在女子50米蛙泳中一日两破赛会纪录，最终获得3金。

9月25日，张雨霏展示奖牌。新华社记者 伍志尊 摄

老将仍是这支队伍的重要力量。徐嘉余以4金1铜收官，个人亚运金牌总数达到15枚，成为获亚运金牌最多的中国运动员；张雨霏获得4金1银，潘展乐以47秒61卫冕男子100米自由泳，最终收获4金。第五次出战亚运会的汪顺在男子200米、400米个人混合泳中各获铜牌，并因参加男子4X200米自由泳接力预赛获得一枚金牌。

接力全胜，检验阵容厚度

七个接力项目，中国队七次夺冠，首次实现包揽。

中国队时隔16年再次拿到男子4X200米自由泳接力冠军，过程极为惊险：前三棒结束时，中国队仍落后日本队，张展硕在最后一棒完成反超，帮助队伍以7分00秒17刷新亚洲纪录。男子4X100米自由泳接力中，赵家悦、王浩宇、张展硕和潘展乐以3分10秒60改写亚洲纪录。

收官日，彭旭玮、唐钱婷、张雨霏和余依婷以3分54秒55刷新女子4X100米混合泳接力赛会纪录。此前，中国队曾在亚运会中连续三次因犯规而被取消该项目成绩。这一次，姑娘们未再让这枚金牌旁落。

9月25日，彭旭玮、唐钱婷、张雨霏和余依婷（从左至右）在女子4X100米混合泳接力颁奖仪式上留影。新华社记者 伍志尊 摄

从自由泳到四种泳姿的组合，中国队都能排出有竞争力的阵容，这是七项全胜的基础；接力技术的进步则是本次实现包揽的重要原因。

从亚洲看向世界赛场

本次亚运会，也为中国游泳在世界格局中的位置提供了一把标尺。

张展硕在男子200米自由泳中游出1分43秒49，比波波维奇去年赢得世锦赛冠军的成绩快0.04秒。于子迪的女子200米个人混合泳成绩距离世界纪录只有0.40秒，是中国队本届亚运会最有分量的个人成绩之一。

9月21日，于子迪在女子200米个人混合泳颁奖仪式上。新华社记者 陈泽国 摄

17岁的日本选手大桥信在男子200米蛙泳中游出2分04秒83，打破覃海洋保持的世界纪录，成为首位游进2分05秒的选手；日本选手松下知之和小岛梦贵还包揽男子200米和400米个人混合泳冠、亚军。自己的世界纪录被改写后，覃海洋表示：“没有谁的时代，只有时代中的我们。”

接力方面，中国队在亚洲赛场展现了阵容厚度；但与世界纪录相比，各棒成绩仍有提高空间。

正如张展硕所言：“戒骄戒躁，勇往直前！”从亚运走向奥运，中国队仍需在既有成绩的基础上，不断提高争胜能力。

来 源：新华网

原标题： 亚运会丨游泳综述：中国泳军30金背后的突破与挑战

本文转自：温州新闻网 66wz.com