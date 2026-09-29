新华网 2026-09-29 10:20:21

这是9月28日在老挝磨丁站拍摄的停靠在站台上的C95次列车。新华社发（王玉萍摄）

当地时间28日早上8点，C95次列车平稳驶出老挝磨丁站，标志着中老铁路老挝段磨丁至万象城际列车顺利首发。

据负责中老铁路老挝段运营的老中铁路有限公司介绍，全新开行的C95/C96次城际列车搭建起磨丁与万象间高效便捷的通勤线路。其中，C95次列车当日8时从磨丁站始发，11时47分抵达万象站；C96次列车当日14时05分从万象站发车，18时32分返回磨丁站。列车停靠磨丁站、纳堆站、孟赛站、琅勃拉邦站、万荣站、万象站6个车站。北部省份民众出行万象通勤、商务、探亲可实现当日往返。

老中铁路有限公司表示，该城际列车的开行将进一步完善中老铁路老挝段客运网络，丰富老挝民众出行选择，助力沿线文旅产业发展，为中老经济走廊建设、共建“一带一路”提供更加坚实的交通支撑。

9月28日，乘客在老挝磨丁站进站大厅内排队检票。新华社发（王玉萍摄）

9月28日，乘客在老挝磨丁站进站大厅内排队检票。新华社发（王玉萍摄）

9月28日，在老挝磨丁站，乘客登上停靠在站台的C95次列车。新华社发（王玉萍摄）

9月28日，在老挝磨丁站，安保和乘务员迎接乘客。新华社发（王玉萍摄）

9月28日，一名乘客带着小孩乘坐从老挝磨丁站始发的C95次列车。新华社发（王玉萍摄）

来 源：新华网

原标题： 中老铁路磨丁至万象城际列车首发

记者 赵旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com