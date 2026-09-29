新华网 2026-09-29 10:21:45

亚丁消息：也门政府军发言人马吉德·努扎伊利28日在社交媒体发表声明称，过去24小时内，政府军在多条战线对胡塞武装实施356次“精确打击”。

努扎伊利在声明中说，打击行动覆盖拉赫季省、塔伊兹省等多条战线，动用多种武器，摧毁或损坏胡塞武装的指挥控制中心、武器库、野战火炮和军事车辆等。据前线数据，行动造成476名胡塞武装人员死伤。

一名也门政府军消息人士当日告诉新华社记者，胡塞武装28日清晨向拉赫季省、由政府军控制的山区阵地发动进攻，一度占领数处阵地。政府军随后调集增援部队发动反击，经过激战，“成功将他们从此前占领的阵地击退”，并打死28名胡塞武装人员，打伤多人。他说，当地胡塞武装阵地、人员集结地和军用车辆也遭到多次空袭。

一名不愿透露姓名的胡塞武装消息人士告诉新华社记者，该组织当日在拉赫季省的战斗中打死16名政府军士兵，并打伤多人，“尽管遭到猛烈空袭，我们仍在继续推进”。按照他的说法，胡塞武装仍控制当天早些时候夺取的阵地。

近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运。胡塞武装已攻占港口城市穆哈、丕林岛等战略要地。也门政府方面11日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸，并将攻势推进至南部拉赫季省。

来 源：新华网

原标题： 也门政府军：过去24小时356次打击胡塞武装

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com