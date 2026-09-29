美国民众热切期待见到“平平”“福双”

新华网 2026-09-29 10:24:10

9月27日，中国大熊猫“平平”“福双”搭乘包机抵达美国亚特兰大国际机场。新华社发（亚特兰大动物园供图）

时隔两年，美国亚特兰大动物园27日再次迎来中国大熊猫。记者当天在亚特兰大采访，当地民众纷纷表示热切期待见到大熊猫，延续20多年的“熊猫情”。

美国东部时间27日晨，大熊猫“平平”“福双”搭乘包机抵达亚特兰大国际机场。根据中美双方安排，这对大熊猫将在亚特兰大动物园开启为期10年的旅居生活。

大熊猫抵达后，亚特兰大动物园网站很快发布公告，在公园入口处张贴大熊猫抵达的信息和有关海报。

27日上午，在紧邻动物园的一家餐馆，店主塔尼娅·史密斯请记者帮忙写下“平平”“福双”的中文名，随后她将这两个名字抄到临街的自制社区信息板上。记者看到，信息板长约两米，高一米，上面用粉笔画着两只憨态可掬的大熊猫，身后翠竹环绕。粉笔画中间用英文写着“欢迎‘平平’和‘福双’”，下面则是史密斯刚用中文写下的大熊猫名字。

史密斯告诉记者，当天早上听说大熊猫抵达的消息后，“全餐馆的人都兴奋地跑到店外，看着运送大熊猫的车队经过”。她说，大熊猫是中美之间的桥梁，“这里的人们都把大熊猫视为友谊的象征，对能够分享这种友谊以及中方的信任感到兴奋”。

史密斯说，她考虑推出大熊猫主题的曲奇饼干、冰淇淋和玩具，期待大熊猫给社区带来更多快乐。

住在动物园附近的阿曼达27日一早就和4岁的儿子守在动物园隔离检疫场所附近，她的儿子手持一个大熊猫毛绒玩具隔着护栏不住地张望。

阿曼达告诉记者，她第一次在亚特兰大动物园见到大熊猫时只有12岁，至今仍记得大熊猫在动物园生活的样子，“大熊猫一直是我的最爱之一”。

阿曼达说，2024年10月，旅居亚特兰大动物园的大熊猫“伦伦”“洋洋”和它们的双胞胎女儿返回中国时，她非常悲伤。那之后，一位长辈送给她儿子一个大熊猫毛绒玩具，以解他们母子对大熊猫的思念之情。“大熊猫能再来这里，我们感到非常兴奋。”

游客维多利亚说，大熊猫是亚特兰大动物园的一大亮点，期待能尽早预订门票看到大熊猫。她和家人非常享受过去看大熊猫的时光，“它们打开了人们的眼界，让人对中国文化产生更多兴趣，真正拉近了两国人民的距离”。

游客克里斯滕·德林杰告诉记者，以前来亚特兰大动物园，逛熊猫馆是必不可少的项目。两年前大熊猫离开时，德林杰购买了一件纪念T恤，上面印有曾在亚特兰大动物园生活过的大熊猫和它们的名字。27日晚，德林杰8岁的女儿西恩娜购买了一个新的大熊猫毛绒玩具，并为它取名“平平”。

游客霍伊说：“过去两年，大家非常想念大熊猫。”她告诉记者，亚特兰大动物园是北美少数几个拥有大熊猫的动物园之一，大熊猫回来了，“真是棒极了”。

“大熊猫象征着美中两国的友谊。”霍伊说，“两国之间通过大熊猫加强交流，这对美中人民无疑是件好事。”

来 源：新华网

原标题： 现场直击丨美国民众热切期待见到“平平”“福双”

记者 刘亚南 谢锷

本文转自：温州新闻网 66wz.com