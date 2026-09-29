温州日报 2026-09-29 10:28:55

昨天，与《东京梦华录》记载中的温州漆器什物铺同名的漆器铺在朔门古港考古遗址公园正式开铺，这个集合高校、工美院平台和传承人的非遗产业转化节点，以联合主理人的形态向产业化方向走出有力的一步。

温州网讯 “南门大街以东，南则唐家金银铺、温州漆器什物铺、大相国寺……”昨天，与《东京梦华录》记载中的温州漆器什物铺同名的漆器铺在朔门古港考古遗址公园正式开铺，这个集合高校、工美院平台和传承人的非遗产业转化节点，以联合主理人的形态向产业化方向走出有力的一步。

温州漆器在两宋时产销两旺，素有“全国第一”的美誉。朔门古港遗址出土的数十件漆器，印证其曾是宋代温州外销的核心商品。但很长一段时间里，温州漆器困于传统创作，市场转化率不足，难以走入大众消费市场。

“现在，我们让高校团队和传承人一起，研发出更多市场化产品、让设计和需求在温州漆器什物铺转化。”温州市工艺美术研究院有限公司有关负责人介绍，温州漆器什物铺跳出传统非遗转化模式，以联合主理人模式，整合传承人、院校、运营资源，搭建集展示、体验、销售、研学于一体的运营链条，实现产业化转换。伴随着铿锵的开锣声，书写着“温州漆器什物铺开铺”的漆扇缓缓展开，店铺正式开门迎客。现场同步举行温州理工学院研学基地授牌仪式，校企双方当场完成业务签约，未来将进一步打通漆艺研发、成果落地的转化通道，为产业化持续造血储备力量。此外，还举行了漆艺品鉴和产品洽谈会。非遗传承人和客商、专家深入研讨，不少客商驻足作品展，近距离品鉴漆器工艺，洽谈产品合作。

来 源：温州日报

原标题： 复刻《东京梦华录》记载 漆器什物铺朔门开铺

记者 吴峪

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