在世界技能大赛遇见进博会！
中国国际进口博览会 2026-09-29 10:36:31
9月22日至27日，世界技能大赛正在“四叶草”火热开赛
来自68个国家和地区的1385名选手，齐聚64个竞赛项目同台比拼，一展技能风采！
逛大赛，还能打卡进博会展台
进博主题展示、精美进博文创一站式解锁，超多亮点等你探索！
进博会展台
近5.2H世界技能博览馆21号门
9月邂逅世技盛宴，11月相约进博盛会
11月5日至10日，进宝与你不见不散！
来 源：中国国际进口博览会
原标题： 在世界技能大赛遇见进博会！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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