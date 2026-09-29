中国国际进口博览会 2026-09-29 10:36:31

9月22日至27日，世界技能大赛正在“四叶草”火热开赛

来自68个国家和地区的1385名选手，齐聚64个竞赛项目同台比拼，一展技能风采！

逛大赛，还能打卡进博会展台

进博主题展示、精美进博文创一站式解锁，超多亮点等你探索！

进博会展台

近5.2H世界技能博览馆21号门

9月邂逅世技盛宴，11月相约进博盛会

11月5日至10日，进宝与你不见不散！

来 源：中国国际进口博览会

原标题： 在世界技能大赛遇见进博会！

本文转自：温州新闻网 66wz.com