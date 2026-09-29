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在世界技能大赛遇见进博会！

中国国际进口博览会 2026-09-29 10:36:31

　　9月22日至27日，世界技能大赛正在“四叶草”火热开赛

　　来自68个国家和地区的1385名选手，齐聚64个竞赛项目同台比拼，一展技能风采！

　　逛大赛，还能打卡进博会展台

　　进博主题展示、精美进博文创一站式解锁，超多亮点等你探索！

　　进博会展台

　　近5.2H世界技能博览馆21号门

　　9月邂逅世技盛宴，11月相约进博盛会

　　11月5日至10日，进宝与你不见不散！

来　源：中国国际进口博览会

原标题： 在世界技能大赛遇见进博会！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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