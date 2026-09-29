一场跨越太平洋的“进博奇遇记”
中国国际进口博览会 2026-09-29 10:38:25
从农食产品、消费品，再到汽车和医疗设备，越来越多美国企业带着产品与技术来到进博会，展台前的一次交流，或是一笔订单的前奏；产品的一次亮相，意味着走向真实消费场景的可能。从“展品”到“商品”，从“展商”到“投资商”，进博会让合作持续发生。
于是，初次见面变成了年年见面。美国企业用一次次赴约和投入写下共同的选择，相信中国市场、相信中国机遇、相信合作的力量。今年11月，新朋友即将抵达，老朋友也将带着新故事再次赴约。
来 源：中国国际进口博览会
原标题： 一场跨越太平洋的“进博奇遇记”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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