中国国际进口博览会官网 2026-09-29 10:40:58

俄罗斯导报

俄罗斯导报报道，莫斯科州对外经济活动支持基金会正在收集本地区企业参加2026年进博会的申请。该基金会计划在进博会上为莫斯科州企业搭建集体展台，参与企业将来自食品及农产品、工业设备、电子产品、医疗器械及药品、日用消费品等行业。

菲律宾星报报道，菲律宾国际贸易展览中心（CITEM）将组织企业参加今年进博会。此前，菲贸易工业部出口营销局预计今年该国出口增速将快于政府早前设定的3%的增长目标。

瑞士“中国视角”网站

瑞士“中国视角”网站报道，瑞士中心集团将派遣代表团于今年10月31日至11月6日赴中国上海和广州参加活动，代表团将聚焦医疗科技领域，并参加第九届进博会。

古巴哈瓦那论坛

古巴哈瓦那论坛报道，古巴共和国商会与古巴对外贸易和外国投资部计划面向国内中小微企业和私营经济主体发起进出口业务研讨会。同时，古巴共和国商会还负责组织企业参加进博会，该展会被认为是亚洲市场上最重要的多边活动之一。

多米尼加自由卫报

多米尼加自由卫报报道，多米尼加蜂蜜品牌Miel Mi Campito近期获得Kosher认证，将为企业带来新的机遇。该品牌曾在伦敦国际蜂蜜大赛和迪拜美食节上获得荣誉，还曾在进博会上亮相。该品牌不仅专注于生产和销售蜂蜜，更致力于提升人们对多米尼加本土产品的认知，将多米尼加养蜂业推向国际舞台。

菲律宾太阳星报

菲律宾太阳星报报道，中国驻达沃总领馆近日举办了庆祝中华人民共和国成立77周年招待会。王明清副总领事表示，中菲经济联系持续深化，2026年上半年中菲双边贸易额达440亿美元，同比增长21%。第八届进博会期间，三家达沃榴莲出口商达成了价值3660万美元的成交额。中方表示，菲律宾农产品如榴莲、芒果和香蕉有望获得更大的中国市场准入。

枫华之声网

加拿大枫华之声网报道，中国驻多伦多总领馆近日举行庆祝中华人民共和国成立77周年招待会。罗伟东总领事表示，当前，加方积极推动贸易多元化，越来越多加拿大企业将中国视为全球战略中的重点市场，超过三分之二的企业计划扩大在华业务。不久后，加拿大还将担任今年进博会主宾国。共享中国高质量发展机遇，共同拓展合作新空间，以期进一步增强加拿大经济韧性，也将为构建开放型世界经济作出贡献。

乌克兰国际文传电讯社

乌克兰国际文传电讯社发表驻乌克兰大使马升琨署名文章《携手铺就共同繁荣之路 中国与全球南方发展共赢》。文章称，中国连续8年举办进博会，设立最不发达国家专区，累计意向成交额超5800亿美元。中国市场持续扩容，将为发展中国家打开广阔出口蓝海，释放源源不断增长机遇。

来 源：中国国际进口博览会官网

原标题： 进博磁力持续释放，全球多地企业蓄势亮相2026进博会！

本文转自：温州新闻网 66wz.com