新华网 2026-09-29 10:48:58

近年来，随着我国海工装备加速向智能作业产品等细分领域延伸，设备研发测试场景稀缺一度困扰着不少企业。2021年9月，经过多方科学考察与审慎选点，自然资源部与山东省人民政府签署共建协议，全国首个部省共建国家海洋综合试验场正式落地威海。

操作员根据实时画面，操控机器人紧贴船底作业，旋转的刷盘扫过附着的海藻和贝类，露出光滑的船底——远在马六甲海峡一处锚地，多台产自山东威海的水下智能清洗机器人仅用8小时，便完成一艘10万吨级货轮的清洗作业。

作为太平洋和印度洋的航运咽喉、全球最繁忙的通道之一，马六甲海峡以高流速、高海况闻名。“我们产品之所以能在这里脱颖而出，原因是企业背靠一片国家级海洋综合试验场。”智真海洋科技（威海）有限公司总经理韩锦亮说。

近年来，随着我国海工装备加速向智能作业产品等细分领域延伸，设备研发测试场景稀缺一度困扰着不少企业。2021年9月，经过多方科学考察与审慎选点，自然资源部与山东省人民政府签署共建协议，全国首个部省共建国家海洋综合试验场正式落地威海。

图为位于山东威海市环翠区的远遥浅海科技湾区。（受访对象供图）

作为四大国家海洋综合试验场之一，国家海洋综合试验场（威海）90平方公里的海上试验区平均水深约30米，海沟最深可达70米，且海域常年不结冰，能在不同季节进行海试。此外，当地围绕试验场建设远遥浅海科技湾区，包括面积270亩的岛基配套区和将近1200亩的岸基保障区，重点发展海洋电子信息、海洋智能装备、高端海事服务等产业。

试验场是否发挥其优势作用，一家伴随试验场成长的企业深有体会。

2018年，在美国举办的国际水下机器人大赛上，在哈尔滨工程大学就读的韩锦亮与同学、老师组成的团队夺冠。“比赛结果证明了中国技术国际领先，但与实际投用还隔着海量的模拟测试。”韩锦亮说，针对水下机器人产品面对的低能见度、高海况等现实应用难题，找合适的试验场地难度不亚于深海寻玉。

抱着试试看的心态，韩锦亮和团队其他成员一起来到国家海洋综合试验场（威海）尝试科研创业，很快便尝到甜头。“满足测试所需的水深70米海域离岸只有20分钟船程。”公司技术副总监周翰文介绍说，从实验室到深水区，距离越短，意味着一次试验发现问题后，便能尽快返回岸上调整。依靠试验场丰富的测试场景和便利的测试条件，这家企业顺利将研发周期缩短一半以上，其生产的智能清洗机器人走俏新加坡等多个海外市场，订单已排至2028年。

在智真海洋科技（威海）有限公司研发车间，工作人员正在调试试验设备。新华社记者张钟仁 摄

良好的试验条件，为当地打造海洋科创产业集聚发展提供坚实基础。截至目前，试验场已承接100多项重大试验任务，为50多种类型的海洋仪器设备提供研发测试。此外，湾区已入驻44家涉海企业及项目，培育9家国家高新技术企业，形成了平台聚人才、人才促创新、创新兴产业的良性发展生态。

随着试验场建设的不断完善，一条从前端科研研发、海上实景试验到终端产业转化的完整闭环链条，正在威海加速成形。

“试验场数据管理系统将于9月底开始部署，上线后，可集中存储和管理试验场的全量数据，打造直观可视的数据平台，为试验测试、区域与周期规划提供强大的算力与数据支撑。”威海市环翠区委常委、副区长魏守磊说，依托独一无二的场景优势、持续完善的科创载体、不断集聚的产业资源，威海正持续将海洋资源优势转化为硬核科技优势、高端产业优势，为山东海洋强省建设注入源源不断的蓝色新动能。

来 源：新华网

原标题： 一片试验海，何以成为高端海工装备“摇篮”

记者 张钟仁、李志浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com