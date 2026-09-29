新华网 2026-09-29 10:49:53

德国联邦统计局28日发布的最新数据显示，德国27%的从业人员有移民背景，在一些行业比例超过50%。

德国联邦统计局28日发布的最新数据显示，德国27%的从业人员有移民背景，在一些行业比例超过50%。

按德国联邦统计局的定义，有移民背景的人是指其本人或父母于1950年后来到德国。数据显示，在特定行业，有移民背景的群体所占比例超过行业劳动力的一半，例如在烹饪业占56%；在食品加工、地板铺设、脚手架搭设和肉类加工从业者中分别占55%、54%、51%和51%。

这是2024年12月18日在德国萨尔州的弗尔克林根钢铁厂遗址拍摄的工业设施。新华社记者张帆摄

对一些技术熟练人员短缺的行业而言，有移民背景的劳动力所占比例也显著高于全行业平均水平，比如专业司机、酒店服务、护理和老年人看护行业，有移民背景的从业者占比分别为41%、40%和33%。

在劳动力短缺的行业中，有移民背景的群体所占比例最低的是应急服务行业，仅为7%。

德新社说，这些数据显示，移民对德国许多行业而言至关重要。

来 源：新华网

原标题： 数据：逾四分之一德国从业人员有移民背景

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com