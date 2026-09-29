新华网 2026-09-29 10:50:29

美国媒体27日披露，一艘美军人员所乘船只本月14日在霍尔木兹海峡遭伊朗导弹攻击，8名海军陆战队人员受伤。

美国媒体27日披露，一艘美军人员所乘船只本月14日在霍尔木兹海峡遭伊朗导弹攻击，8名海军陆战队人员受伤。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

美国全国广播公司当天以3名知情官员为消息源报道，这8名海军陆战队人员包括7名士兵和一名军官，属于一个“营级登陆队”。这8人所乘船只在霍尔木兹海峡遭伊朗巡航导弹攻击，他们因吸入烟雾受伤，并且出现头痛等关联脑震荡的症状，因此可能还存在创伤性脑损伤。他们“伤得不重”，袭击发生后不久返回岗位。

上述知情官员表示，这些海军陆战队员当时搭乘的并非美军船只，但没有披露详细情况。

美国国防部先前没有发布过关于这起袭击的消息。就这一报道，美国国防部说应由美军中央司令部回应，而后者拒绝回应。

这8人的受伤信息23日才被录入美国国防部的“国防伤亡分析系统”。一名美方消息人士解释称，伤者症状可能延迟出现，这一系统也并非实时更新。

“国防伤亡分析系统”数据显示，2月底伊朗战事开始后，截至本月23日，美军受伤人数达861人。这一系统7月新增“海外行动”跟踪类别，单独统计7月7日以来美军伤亡情况，伊朗战事超过一半受伤人员被归入此类。据《华盛顿邮报》此前报道，美国国防部解释称，由于代号“史诗怒火”的军事行动已经结束，美军方决定将7月以来新一轮伊朗战事造成的美军伤亡人数纳入“海外行动”这一类别。

《华盛顿邮报》25日还报道，“国防伤亡分析系统”新增37名美军受伤人员，分别为29名水兵和8名海军陆战队员。美国国防部没有解释上述人员受伤的原因。

来 源：新华网

原标题： 美媒曝伊朗导弹致伤8名美军人员

记者 李明睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com