新华网 2026-09-29 10:51:19

日本东京都中心地区28日继续出现降雨，截至当天已经连续降雨33天，追平先前纪录，且预计今后数日仍有降雨。

日本东京都中心地区28日继续出现降雨，截至当天已经连续降雨33天，追平先前纪录，且预计今后数日仍有降雨。

8月13日，在日本千叶县，行人在被雨水淹没的道路上行走。新华社/共同社

据日本气象厅数据，东京都中心地区自8月27日以来连续出现降雨，截至28日已经持续33天，追平了2019年6月27日至7月29日的连续降雨天数纪录。

日本媒体报道，截至27日，东京都中心地区9月降水量总计达到621.5毫米，为有观测记录以来第二高。

受秋季降雨锋面和第26号台风“舒力基”影响，预计今后数日东京都仍有雨，有望打破持续降雨天数纪录，且同时可能打破9月降水量纪录。

此前，受第25号台风“杜鹃”带来的暴雨影响，与东京都相邻的千叶县和神奈川县受灾严重。日本广播协会电视台报道，截至28日，千叶县和神奈川县共计14人因灾死亡，仍有2人下落不明。

第26号台风“舒力基”可能于10月1日抵达东京都、千叶县和神奈川县所在的关东地区以外海面。

来 源：新华网

原标题： 东京中心地区连续降雨33天 或将打破纪录

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com