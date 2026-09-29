新华网 2026-09-29 10:52:36

记者从南京大学获悉，该校史宇坤教授与内蒙古自然博物馆以及美国霍华德大学、卡内基自然历史博物馆的科研人员合作，通过分析一件早白垩世哺乳动物化石，证实约1.25亿年前小型哺乳动物已明确具备半水生适应特征。国际学术期刊《自然·通讯》9月28日发表相关研究。

记者从南京大学获悉，该校史宇坤教授与内蒙古自然博物馆以及美国霍华德大学、卡内基自然历史博物馆的科研人员合作，通过分析一件早白垩世哺乳动物化石，证实约1.25亿年前小型哺乳动物已明确具备半水生适应特征。国际学术期刊《自然·通讯》9月28日发表相关研究。

这是“板尾董尖齿兽”的化石标本。（南京大学供图）

史宇坤告诉记者，此次新发现的哺乳动物命名为“板尾董尖齿兽”，相关标本2018年发现于辽宁凌源。这种小动物体长约30厘米，其前后足具有发达的侧向扩展结构，与如今的鸭嘴兽蹼足高度相似。但“板尾董尖齿兽”的尾巴不像现代河狸和鸭嘴兽那样具有宽大的“桨状尾”，更接近海狸鼠。

“换句话说，这只生活在恐龙时代的小型哺乳动物，可能拥有‘鸭嘴兽式的手足’与‘海狸鼠式的尾巴’，拥有一种我们以前没见过的游泳方式。”史宇坤说。

牙齿替换方式是哺乳动物演化研究的核心课题之一。爬行动物普遍拥有“多代齿”，哺乳动物则是由乳牙和恒牙组成“双代齿”。此前发现的早期哺乳动物化石只有双代齿，所以多代齿到双代齿的演化时机和过程并不清楚。

此次发现的“板尾董尖齿兽”标本则罕见保存了门齿、犬齿、前臼齿、臼齿在不同世代的替换齿，证明早白垩世哺乳动物冠群内部仍保留多代齿发育模式。

“板尾董尖齿兽”（左）艺术复原图。（南京大学供图）

这件标本还保存了完整的听小骨系统。论文第一作者、霍华德大学教授毕顺东介绍，“板尾董尖齿兽”的下颌有一条缩短且骨化的麦氏软骨，它负责维持听小骨与下颌的微弱连接。团队据此提出，哺乳动物听力系统演化过程中，中耳与下颌的分离可能首先发生在麦氏软骨与下颌骨之间，之后才是麦氏软骨与听小骨的分离。

“单件‘板尾董尖齿兽’标本汇集了多代齿型牙列、过渡态的中耳结构以及半水生骨骼结构，为研究早期哺乳动物的形态演化与生态分化提供了不可多得的珍稀材料。”论文共同通讯作者、卡内基自然历史博物馆研究员约翰·韦伯说。

来 源：新华网

原标题： 中外学者确认1.25亿年前哺乳动物就会游泳

记者 陈席元

本文转自：温州新闻网 66wz.com