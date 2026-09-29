人民网 2026-09-29 10:53:38

今年11月，第九届中国国际进口博览会将如期在上海举办。为进一步拓宽招商渠道、深化供需精准对接，9月10日下午，重庆市商务委员会、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）在重庆举办第九届进博会专场招商路演活动，搭建起境外展商与重庆采购商面对面交流对接的平台。

活动现场。重庆市商务委员会供图

“我们此次携进口香蕉、黑钻菠萝等明星产品亮相，希望借助路演平台与重庆采购商深入交流，持续拓展全球鲜果合作版图。”佳农水果集团有关负责人表示，企业在集中对接洽谈环节与到场客商围绕合作意向、市场发展趋势展开深度交流，为后续商务协作夯实基础。

据了解，本次路演汇聚了来自美国、德国等13个国家的32家知名企业，覆盖技术装备、农食产品、医疗器械及医药保健、服务贸易等多个领域。邓白氏、DHL、三菱电机、康宝莱等14家参展商在现场推介了自身特色产品与创新服务。重庆交易团组织中国长安汽车集团、重庆千信外经贸集团等市内160余家企业参会，现场了解本届进博会展品信息、注册报名流程及相关配套服务，并与境外展商开展洽谈交流。

作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会是我国推进高水平对外开放的重要平台。重庆已连续八届组团参加进博会，累计报名注册单位超过7800家，注册人数超过2.4万人。依托进博会平台资源，重庆既引进了优质商品和先进技术，促成重大投资合作项目，推动产业升级与高质量发展，也为本地企业拓展国际市场、提升品牌影响力提供了有力支撑。

下一步，重庆将以此次招商路演为契机，持续用好进博会平台，深化供需精准对接，扩大高水平对外开放，让更多全球好物、先进技术“走进来”，助力更多渝企渝品“走出去”，共享中国大市场开放发展新机遇。

来 源：人民网

原标题： 第九届进博会重庆专场招商路演举行

作者：夏金梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com