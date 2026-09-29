人民网 2026-09-29 11:07:10

9月15日，美敦力发布消息称，在将要举行的第九届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，携覆盖心脏及血管、神经科学、医疗外科、糖尿病等领域约120款创新产品与解决方案亮相，全面展示全球数智医疗以及本土创新的最新实践。美敦力持续以实际行动深耕中国市场，与产业伙伴携手共建医疗创新生态，为中国医疗健康事业高质量发展注入创新动能。

美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示：“美敦力既是进博会的参与者，更是中国医疗健康产业发展的长期同行者。进博会见证了美敦力从全球创新‘引入者’向‘落地者’，再到本土创新生态‘共建者’的持续进阶。当前，中国医疗创新生态日趋成熟，美敦力中国战略3.0正加速落地。我们期待以进博会这一高水平开放平台为纽带，推动全球前沿医疗技术更快惠及中国患者，同时助力更多中国本土研发智造走向全球市场。”

据透露，本届进博会美敦力将展出7款首发产品及解决方案。其中，多项创新成果融合人工智能算法与智能监测技术，致力于覆盖闭环神经调控、智慧血糖管理、心脏电生理、围术期智能监护，以及脊柱和创伤全骨科等诊疗领域，集中展现全球医疗科技从实验室到临床应用的新实践。

植根中国37年，美敦力持续深化在华价值链布局。随着中国战略3.0深入推进，美敦力正逐步实现从“全球医疗创新引入者”向“本土创新生态共建者”的战略升级。本届进博会上，美敦力将集中展示其在本土研发、智能制造、创新协同等方面取得的重要成果。

随着中国战略3.0持续推进，美敦力在华布局已从产品引进、本土生产进一步延伸至本土研发与创新协同。越来越多源于中国、服务全球的创新成果不断涌现，中国不仅是全球最重要的医疗科技市场之一，也正在成为全球医疗科技创新的重要策源地。“面向未来，美敦力将继续依托进博会这一开放合作平台，深化与中国创新生态伙伴的协同合作，推动全球创新成果更快惠及中国患者，助力更多中国创新成果走向世界，在双向赋能中不断释放医疗创新价值，为健康中国建设和全球医疗健康事业发展贡献力量。”顾宇韶说。

来 源：人民网

原标题： 美敦力九赴进博之约 推动全球创新与中国创新双向赋能

本文转自：温州新闻网 66wz.com