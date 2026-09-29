元首共识引领互利合作——让经贸继续成为中美关系的压舱石和推进器

人民日报 2026-09-29 11:10:46

第八届进博会期间，美国参展企业陶氏展台前人头攒动。

中国国际进口博览局供图

美国俄亥俄州代顿地区福耀公司车间内，中美员工在交流。

福耀集团供图

在第八届进博会上，美国客商参观展商展台。

美国大豆出口协会供图

在第四届链博会“绿色农业链”展区内，美国大豆出口协会展台的展品吸引来宾咨询了解。

侯 宇摄（影像中国）

特斯拉上海超级工厂俯瞰。

邱道岑摄（影像中国）

今年5月，习近平主席同美国总统特朗普在北京举行会晤，共同确定了构建中美建设性战略稳定关系的新定位，就保持经贸关系稳定、拓展各领域务实合作、妥善解决彼此关切达成重要共识。

“中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。”习近平主席指出，“中国开放的大门只会越开越大，美国企业正在深度参与中国改革开放，中方欢迎美国对华加强互利合作。”

在元首共识引领下，中美双方有关部门在多领域保持沟通。让经贸继续成为中美关系的压舱石和推进器，不仅能为两国人民带来更多福祉，也将为世界注入更多确定性和正能量。

拉紧合作的纽带

“我们看到了立足中国、面向全球的广阔机遇”

“美中企业打开合作大门，彼此都将获益”“我结识了美国不同行业的众多优秀合作伙伴”“非常希望美中企业携手开展更多合作”……今年7月底，应美中贸易全国委员会邀请，中国贸促会组织由22家企业组成的中国企业家代表团访问美国盐湖城、芝加哥、华盛顿，与美方组织10余场工商对接活动，同120余家美国企业和机构座谈交流。

在盐湖城的“一对一”洽谈中，浙江柔灵科技有限公司董事长孙瑜向当地一家知名精油企业负责人展示了一款重量仅约4克的纳米电子脑电睡眠贴片，对方当场指示研发高级副总裁发邮件建立合作意向。凭借扎实的产品品质，柔灵科技还与当地生命科学园区运营方、专业医疗设备分销商等10余家机构，就北美市场代理分销、联合场景落地等达成初步共识。

企业交流合作的热度，是中美经贸关系基础深厚的写照。据中国海关统计，今年上半年，中美货物贸易总值达2万亿元人民币，其中二季度同比增长13.7%。美中贸易全国委员会调查结果显示，92%的受访美国企业2025年在中国实现盈利，95%认为在华业务事关自身全球竞争力。美中贸易全国委员会会长谭森表示，美国企业认识到中国经济和创新体系的优势，致力于深耕中国市场、与中国企业合作，以提升全球竞争力。

近日，在厦门举行的中美省州投资贸易合作交流活动现场，多名美国商界人士提到，美中经贸合作展现出较强韧性，美企对华投资持续落地。上海美国商会的最新报告印证了这一点：近八成受访会员企业2025年盈利水平回升至2019年以来最高水平，58%的受访企业对中国未来5年营商前景持乐观态度，较上年上升17个百分点。

上汽集团与通用汽车正式签署合资续约协议，将上汽通用合资期限延长20年至2047年；特斯拉接入豆包语音大模型，中美科技合作“擦出火花”……不少美国企业用实际行动对中美经贸合作投下信任票。“我们看到了立足中国、面向全球的广阔机遇。”通用汽车全球高级副总裁兼通用汽车中国总裁罗煦表示，未来将在中国、为中国开发产品和技术，并更快推向全球市场。

美国亚洲协会中国中心高级研究员、美中贸易全国委员会前会长艾伦表示，多年来美中持续开展贸易、投资和技术交流，并在这一过程中实现共同发展，两国进一步深化经贸合作将继续惠及彼此。

播种希望的田野

“相互交流的机会越多，越能发掘惠及两国的合作机遇”

美国大豆农场主盖思凯还记得去年第八届进博会上美国大豆出口协会展位前人头攒动的场景：观众排起长队，争相品尝由美国高油酸大豆油烹制的菜肴。他在展会伊始便收获了中国企业的订单。第八届进博会期间，上海美国商会与美国农业部共同主办“美国食品与农业馆”，面积逾350平方米，19家美国企业和组织参展，参展的中小型展商成交总额近1200万美元，较上一届增长5%。

目前，第九届进博会筹备工作正在紧张推进，美国企业签约面积继续位居各国之首。上海美国商会会长郑艺介绍，农业和食品领域是中美务实合作的重要组成部分，两国在该领域互补性天然存在，第九届进博会“美国食品与农业馆”的面积会更大，参展企业和机构数量也将增加。

农业是中美起步最早、最富实效、最具潜力的合作领域之一。中国是全球第二大农产品进口国，美国是全球最大的农产品出口国。自美国进口的农产品不仅满足了中国市场需求，也推动了美国相关产业发展，增加了美国农民收入。

“当我们清楚拥有可靠的采购方，同时采购方也确信我们是稳定的供应方，所有人都能获益，既包括像我这样的农户，也包括中国供应链上下游的企业与消费者。”美国大豆出口协会主席、美国南达科他州农场主迈克尔·麦克拉尼表示，美国大豆产业和中国已建立40多年合作关系，“我们可以在40多年合作的基础上，继续开创下一个40年乃至更长久的伙伴关系。”

“没有什么可以代替面对面坐下来，相互提问、倾听，彼此学习。”麦克拉尼曾接待多国访客到访农场，也曾前往世界各地与采购、食用美国大豆的人们会面。他说，人际联系所建立的信任远超单笔交易，“美中两国农户、采购方、行业领袖之间相互交流的机会越多，越能发掘惠及两国的合作机遇。”

中美农业科技合作也在向纵深推进。2023年美国大豆出口协会与河南省合作成立“中美大豆产品应用价值链创新中心”，中美农企分别在对方国家设立加工厂、研发中心和物流基地。今年6月，在2026中美地方合作对话会上，河南周口国家农业高新技术产业示范区与美国瑞克制造公司达成智慧农业合作意向，将携手打造黄淮平原智能灌溉与小麦智慧种植国际合作标杆。

中国美国商会董事会主席吉莫曼表示，农业合作是两国经贸合作的重要支柱，不仅有助于应对全球粮食安全挑战，也使两国能够充分发挥各自优势，实现互利共赢。

链接创新的未来

“两国优势叠加、相互协同，完全能够创造更大价值”

“合作伙伴”“共同创新”——今年6月举行的第四届中国国际供应链促进博览会上，这两个词成为不少美国企业谈论中国市场时的高频词。从第一届到第四届，美国参展企业和机构数量始终位列外资参展商榜首。

数据显示，截至今年7月，美国在华累计设立外资企业超过8.4万家；今年上半年，美国企业对华投资同比增长7.8%。去年12月，特斯拉上海超级工厂第400万辆整车下线，95%的零部件来自中国本土，超过400家中国一级供应商参与其中。通用电气医疗在中国形成的供应链生态目前年采购额已超过100亿元人民币，拥有1000多家供应商伙伴。

中美企业的深度合作不断在创新链上向前沿延伸。今年链博会上，高通携手20多家产业伙伴展示50多项创新合作成果，覆盖人工智能和6G等领域。高通总裁安蒙表示，中国经济充满活力，“美中产业优势相互结合，将催生大量发展机会。”

从生产制造到技术创新，从中国市场到全球市场，越来越多美国企业将中国纳入其全球研发、生产和采购体系。中国美国商会今年的调查显示，近六成受访企业计划增加在华投资。华南美国商会的调查显示，45%的受访企业将中国列为全球首选投资地，会员企业未来3至5年在华利润再投资预算额约137.9亿美元。

从进博会到链博会，从服贸会到投洽会，美国企业持续通过中国开放平台寻找市场、伙伴和创新机会。“中国市场最不可替代的价值，不是单纯的市场规模，而是持续推动创新并放大创新的能力。”派安盈全球高级副总裁承丹丹表示。

从一辆新能源汽车背后的数百家供应商，到一块玻璃、一枚芯片、一台医疗设备，中美企业在研发、制造、供应、应用和市场等环节形成深度交融的产业生态。康宁公司副总裁林春梅表示，美中产业体系在多个层面高度互补，“两国优势叠加、相互协同，完全能够创造更大价值，不仅有利于美中双方，也将惠及世界。”

从跨越太平洋的工商对话到携手攻关的创新协作，从田间地头的大豆订单到流水线上的合资续约，中美互利合作的故事正在续写新篇。尽管两国之间仍有分歧需要妥善管控，但合作是两国人民的共同愿望，也是不可逆转的时代潮流。沿着元首会晤确定的轨道相向而行，中美双方就能够开启互利合作的新进程，为两国人民带来更多福祉，为世界和平与发展注入更多正能量。

来 源：人民日报

原标题： 元首共识引领互利合作—— 让经贸继续成为中美关系的压舱石和推进器

记者 刘玲玲 宋亦然 李志伟、白紫微参与采写

本文转自：温州新闻网 66wz.com