人民日报 2026-09-29 11:15:15

市场资源是我国的巨大优势。立足我国超大规模市场优势推进消费领域高水平对外开放，应当以国际消费中心城市为关键载体，打造集聚全球消费资源、联通内外市场的枢纽平台，以开放带动消费市场提质升级，促进国内国际双循环。

入境消费产业链条长、关联业态多、乘数效应大，是稳增长、扩就业、促开放、塑形象的重要抓手。近年来，我国从单方面扩大免签、离境退税、便利支付等方面全面发力，消费市场开放度不断提升，对全球消费者引力作用持续增强。2025年，全国离境退税销售额同比增长近1倍，“中国游”“中国购”成为国际新风尚。重点城市作为国际旅客入境消费优选目的地，在入境消费中发挥“挑大梁”作用。2025年，上海、北京、广州、天津、重庆5座国际消费中心城市入境外国人次占全国1/3、离境退税销售额占全国2/3。

但同时，我国消费中心城市在消费转化率、数字化适配、多语言环境、国际推广精准度等方面仍存在短板。要统筹施策、系统发力，做好消费提质、制度减负、业态赋能、渠道畅通的“四则运算”，持续激活入境消费新动能，提升“购在中国”竞争力。

在消费供给上做“加法”。通过新增优质供给、持续优化服务，因地制宜打造高品质国际化消费场景，让境外游客“愿消费”“乐消费”。

扩容优质消费供给，依托五大国际消费中心城市，持续引进国际品牌首店、旗舰店，支持进博会、消博会等平台成为全球新品首发高地；培育国潮精品和高端文旅体验项目，补齐高端商品与沉浸式服务短板。升级离境退税服务，推动“即买即退”服务在全国主要旅游城市和商圈异地互认与全覆盖，拓展退税资金实时到账的支付渠道，提升退税效率。营造国际消费氛围，在重点消费区域推出多语种智能导览、导购系统，联动外籍博主开展消费场景直播推介，增强消费场景国际亲和力。

在制度优化上做“减法”。通过流程再造、规则衔接，削减制度性交易成本，为游客入境和商品流通扫清障碍、畅通渠道。

优化市场准入，进一步实施更宽松的贸易管理措施和更便利的通行措施，特别是在高端消费品、时尚服务等领域简化审批流程；持续优化退税办理流程，提升入境消费者退税体验。提升口岸通关效率，迭代优化口岸查验流程，适配离境退税2.0政策无纸化办理要求，实现退税商品查验与旅客通关的高效衔接。健全配套保障机制，完善跨部门离境退税数据共享机制，持续开展退税政策、网点的宣传推广，加快构建统一的内外贸产品认证体系。

在业态赋能上做“乘法”。通过模式融合、品牌联动、以客带客，放大离境退税消费政策的倍增效能。

打造商文旅融合场景，将离境退税政策与文旅线路绑定，在历史文化街区、重点景区等布局退税商店与国潮体验店。开展智慧退税业务，开发集成退税资格查询、商家导航、在线开票、售后保障等功能的小程序或APP。探索首发免税场景，鼓励国际品牌在华开设首店、备案成为退税商店，吸引全球时尚爱好者前来“打卡”消费。构建口碑传播矩阵，引导和激励境外游客、博主分享退税购物体验，用真实口碑提升“购在中国”全球影响力。

在畅通渠道上做“除法”。通过破除内外市场壁垒、供应链梗阻和信息不对称，降低商品、服务和资金的流通成本，提升流通效率，实现国内外市场高效联通。

破除流通堵点，消除“同线同标同质”产品在国内外市场流通的障碍，让境外游客在华购买的商品与国际市场保持品质一致性。降低供应链成本，支持企业优化跨境仓储、分拣和配送环节，降低进口商品和出口国货的流通成本。优化涉外公共服务，构建覆盖“吃住行游购娱”全链条服务体系，在重点商圈、景区设立服务中心；完善跨境支付结算网络，建立高效的涉外消费纠纷调解与维权机制；消除各地规则差异，适配多城旅游行程。拓宽国货出海通道，建立海外好评国货白名单，精准支持广受境外游客认可的优质国货加快扬帆出海。

来 源：人民日报

原标题： 做好“加减乘除”，提升“购在中国”竞争力

作者：邱毅 魏凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com