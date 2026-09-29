中国国际进口博览会官网 2026-09-29 11:18:34

比利时高端膳食补充剂品牌WHC万赫希已确认参加第九届进博会，这将是该品牌的进博首秀。WHC万赫希首席执行官Bart Van Zwol将专程前往上海参加进博会及相关活动。

Bart表示：“进博会是全球共享的重要平台。首次参展，我们期待与世界各地的营养健康领域的伙伴深入交流，倾听中国消费者的真实反馈，了解中国营养健康消费的新变化。”

WHC万赫希首席执行官 Bart Van Zwol

谈及对中国市场的展望，Bart表示：“中国市场是WHC非常重要的海外市场之一，我们对这里的未来充满信心，这种信心不仅来自持续增长的消费需求，更来自进博会所传递的开放信号，首次参展进博会，将成为WHC在中国市场长期深耕的一个新起点。”

WHC万赫希参与第九届进博会招商路演

在第九届进博会上，WHC万赫希将以“深海至纯，人生至真”为主题，打造一座沉浸式展厅。从一粒鱼油的深海来处，到它如何走进日常生活，展厅将以更具感知力的方式，呈现WHC万赫希对“高纯”的长期探索。希望借助进博会这一开放交流的平台，进一步了解中国市场的需求，结合医疗展区打造“主动健康”理念，为中国消费者带来更多高品质的营养健康产品。

来 源：中国国际进口博览会官网

原标题： WHC万赫希首席执行官 Bart Van Zwol确认参加第九届进博会

本文转自：温州新闻网 66wz.com