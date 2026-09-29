中国国际进口博览会官网 2026-09-29 11:20:11

近日，永恒力集团董事会成员、自动化与仓储设备业务全球负责人Dr. Tobias Harzer确认将参加第九届进博会。

永恒力集团董事会成员、自动化与仓储设备业务全球负责人（Dr. Tobias Harzer）

图源：永恒力供图

永恒力是进博会“全勤生”，进博会不仅是其展示先进产品的平台，更是促进全球资源与中国创新深度融合的平台。近年来，通过进博会这一开放平台，德国技术、中国研发和本土供应链能力正在形成新的协同效应，更多“中国方案”走向亚洲和全球。今年，永恒力将在进博会发布全新一代智能仓储规划平台SMART Plus 3.0（Simulated Modular Automated-intralogistic Realization Technique），展示面向医药、食品饮料、汽车零部件及制造业等领域的一站式自动化解决方案。

图源：永恒力供图

永恒力总部位于德国，是知名的内部物流解决方案供应商。中国既是其重要市场，也是其生产、研发和创新的重要基地。作为技术装备展区数字工业自动化专区的代表企业，永恒力连续多届携物流仓储创新技术及解决方案参展，为进博会注入了更多智能制造的数字化动能，进一步彰显了进博会汇聚行业龙头、促进产业生态深度融合的平台吸引力。

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原标题： 永恒力集团董事会成员、AWE全球负责人Dr. Tobias Harzer确认参加第九届进博会

本文转自：温州新闻网 66wz.com