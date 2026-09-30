温州日报 2026-09-30 08:20:00

昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在9月21日中央政治局会议上的重要讲话精神，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性紧迫性，深入学习贯彻习近平党建思想，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，持续提升各级党组织领导力组织力执行力。要坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。要压实管党治党责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，营造良好的政治生态和社会生态。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要论述重要指示精神，贯彻落实全国先进制造业大会部署要求，坚持“工业强市”战略不动摇，深入实施“工业倍增”计划，坚持智能化、绿色化、融合化方向，深化“5+5+N”现代产业集群培育，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地。要聚力高水平建设创新温州，做强做优“一港五谷”“一区五园”和省级以上开发区等平台，因地制宜推进高能级科创平台、大孵化器集群等建设，加快培育“四最”一流创新生态。要加快推动传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，打造人工智能、海上风电、新型电池等千亿级产业集群，抢占脑机接口、生物制造、人形机器人、量子科技、商业航天等新赛道。要突出绿色低碳转型，加快构建新型能源体系，一体推进绿色改造与技术创新、产业升级。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，坚决守牢粮食安全底线，加快培育“土特产富”全产业链，迭代升级“共富工坊”“共富市集”等创新举措，持续拓宽农民增收渠道，建设宜居宜业和美乡村。

会议传达学习了全国安全生产视频会议精神及省委省政府部署要求，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，以“时时放心不下”的责任感落实落细各项防范措施，坚决遏制重特大事故发生，确保群众过一个平安祥和的假期。要突出重点查隐患，聚焦消防安全、道路交通、企业生产、建设施工、旅游景区、涉海涉渔、森林防火等重点领域，加强专项治理和执法检查，牢牢守住安全底线。要闭环高效抓整改，对新发现问题实行挂牌督办、限期销号，对已整改问题及时“回头看”，清单化推进问题“清零”。要压紧压实责任链，从严落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，严格执行领导带班和24小时值班制度，线上线下联动处置风险，加强假日期间“两重不停”企业和项目服务保障，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

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