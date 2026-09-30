温州日报 2026-09-30 08:20:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府常务会议，深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真落实全国安全生产视频会议和省政府续会精神，研究部署我市安全生产工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府常务会议，深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真落实全国安全生产视频会议和省政府续会精神，研究部署我市安全生产工作。

会议指出，各地各部门要清醒认识当前安全生产形势的复杂性和严峻性，始终保持如履薄冰、如临深渊的警醒，以“时时放心不下”的政治责任感，把各项安全防范措施抓得紧而又紧、实而又实，坚决守牢安全生产底线红线。

会议强调，要聚焦重点领域，强化极限思维、底线思维，强化科学治理、闭环管理，强化标本兼治、系统施治，严密防范安全风险。要聚焦消防安全领域，加力推进老旧园区、船舶修造行业、高层建筑、电动自行车、人员密集场所等消防安全专项整治，织密火灾防控安全网；要聚焦道路交通领域，加强运力调度保障，从严管控重点车辆，动态治理风险路段；要聚焦旅游领域，围绕“吃、住、游、购、娱”全链条，细致检修设备设施，强化人流管控疏导，规范旅游市场秩序，加强大型活动安全管理，以周密措施守护游客安全；要聚焦涉海涉渔领域，加强“人、船、港”全要素管理，坚持动态盯防、刚性执法，强化船员培训教育，坚决遏制海上安全事故发生；要聚焦建筑施工领域，打好在建工地安全监管组合拳，深化城乡房屋除险保安工作；要聚焦工矿和危化领域，开展隐患大排查、应急大演练、设备大体检，推动风险隐患动态清零；要聚焦城镇燃气领域，加强用户端检查、供气端治理、管道端防护，筑牢燃气安全防线；要聚焦自然灾害领域，持续加固防汛防台“六防”体系，严密防范森林火灾；要聚焦社会稳定领域，强化社会治安整体防控，深入开展矛盾纠纷排查化解，扎实做好信访问题治理。

会议要求，要坚持齐抓共管，压实责任链条、加强值守调度、落细勤务机制、强化宣传引导，凝聚更强工作合力，以高水平安全护航高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 市政府常务会议研究部署安全生产工作

保持高度警醒 筑牢安全防线

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com