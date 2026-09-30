39个项目精准落地温州山区海岛

温州日报 2026-09-30 08:20:03

昨天，省直机关“共富心桥汇”暨“共富青年V站”温州市服务片区项目推进活动在洞头区举行。

温州网讯 昨天，省直机关“共富心桥汇”暨“共富青年V站”温州市服务片区项目推进活动在洞头区举行。39个我市急需省直机关服务指导的“共富心桥汇”项目在活动上正式签约，涵盖海洋渔业、现代农业、文旅康养、民生保障、青年志愿服务等领域，赋能助力我市山区海岛发展。

“共富心桥汇”是浙江省直机关工委着力打造的助力共同富裕示范区建设服务品牌，聚焦省委所指、共富所向、基层所需、统战所能，为山区海岛共富赋能助力。“共富青年V站”，是省直机关工委联合团省委，通过整合机关团青组织资源优势打造的志愿服务主阵地，推动青年力量下沉基层、服务群众，让青春力量扎根共富最前线。

此次签约的39个项目是基于基层真实需求的“双向奔赴”。项目推进遵循“基层提需求、部门主动领、多轮促对接”的工作逻辑，重点回应产业发展、技术支撑、公共服务等领域的现实难点，既充分挖掘当地资源禀赋的潜力，又精准瞄准民生“急难愁盼”。

海洋渔业是洞头产业转型的核心需求。针对洞头“两菜一鱼”特色产业的升级需求，海洋水产种业振兴与智慧生态养殖集成示范项目系统布局紫菜、大黄鱼、羊栖菜、对虾等渔业板块，从良种选育攻关、智慧养殖平台搭建运营到全产业链价值提升，推动海岛渔业从“靠海吃海”向“科技兴海”转型。

民生帮扶传递共富温度。在侨乡文成，针对留守侨童因跨国成长环境产生的文化认同模糊、情感归属缺失问题，“小小生根记”爱国教育项目联动省级高校及文化机构，建立常态化暑期社会实践与志愿服务合作机制，为侨童文化浸润活动提供师资、课程及研学资源。

山区海岛发展离不开青年人才的支撑。海霞精神弘扬赋能项目组织浙江卫视等平台的青年业务骨干，开展联学共建、主题宣讲、业务交流。青年医疗专家定向帮扶项目将选派青年专家驻点开展医疗帮扶，定向带教培养本地医务人员。“益”起护齿——儿童口腔健康关爱青年志愿服务项目常态化走进乡村小学、社区开展免费口腔检查、涂氟及窝沟封闭等服务。

省直机关工委相关负责人表示，下一步将深化省市县三级协同联动，建立定期协调推进的常态化工作机制，强化跟踪问效，确保帮扶项目件件有着落、事事有回音，以实打实的项目成效助力山区海岛县高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 39个项目精准落地我市山区海岛

产业提能级 民生有温度

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com