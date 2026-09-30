国庆七天精彩不重样 温州五百余场文旅活动邀您共赴

温州都市报 2026-09-30 08:20:04

国庆假期，温州将围绕“山海相约 秋韵温州”主题，推出500余场文艺文旅活动，古街游园、实景演艺、山野潮玩轮番登场，叠加重磅惠民政策，邀市民与游客赴一场瓯越秋日之约。

温州网讯 记者了解到，国庆假期，温州将围绕“山海相约 秋韵温州”主题，推出500余场文艺文旅活动，古街游园、实景演艺、山野潮玩轮番登场，叠加重磅惠民政策，邀市民与游客赴一场瓯越秋日之约。

千年斗城鹿城串联起海丝遗存、江心孤屿、南戏故里等核心IP，好戏持续上演。朔门古港推出“盛世华诞——潮启朔门游园会”，海丝主题沉浸式巡游、古风NPC互动、瓯剧实景演出、五谷丰登长桌宴精彩上线；九山书会·大宋戏仓开启戏曲专场，四大南戏与经典越剧《梁祝》《荆钗记》轮番登台，还有宋韵市集与游园打卡活动。江心屿打造“孤屿月·盛世秋”主题活动，15米巨型鳌鱼全岛巡游、非遗鱼灯点亮夜色，晚上还有水上火壶秀、非遗打铁花，木偶戏、川剧变脸。五马-墨池历史文化街区布置国庆主题美陈，书画展览、文艺赋美街头路演不间断，老城烟火气十足。

瓯海塘河畔，梧田老街“鲤悦梧田·月满塘河”活动以“遇见锦鲤”为主题焕新街区场景。C岛福聚广场开启“锦鲤市集”与“锦鲤游园会”，邀市民逛市集、赏鱼灯、接锦鲤。

在瑞安忠义街，10月1日至7日持续开展游园会、晒秋打卡、金秋惠购活动。街区联动浙BA篮球赛事，设置球迷第二现场，70场戏曲、街头惠民演出不间断。

在文成，《伯温出山》音舞诗画实景演艺10月1日-6日每日上演，游客可在山水实景间品读刘伯温故事，打卡伯温赐福主题点位、体验乡村晒秋，沉浸式感受刘基文化。

平阳南雁荡山开启“仙游记”主题活动。东西洞、雁荡仙踪、会文书院等核心景点多点联动。NPC巡游穿梭山间，还有水上表演、实景情景、民乐演奏、儒士讲学、祈福体验等丰富内容。坡南古街非遗市集、稻田嘉年华同步启幕，把山野风光、非遗文化与潮流玩法融为一体。街区化身实景沉浸式大戏台，打造演艺“五花”：茶女、郎中、歌女、杂耍、挑夫亮相街头；搭配沉浸式NPC互动“八门”——算命、行医、戏法、卖艺、说书、卖唱、扎纸、唱戏，游走街巷。活动将木偶戏、黄汤茶、卖技、纸伞、和剧、鼓词等非遗元素融入其中，漫步老街，可观演，可打卡，可品美食。

除上述活动外，雁荡山、楠溪江、泰顺廊桥等各大景区，配套推出非遗展示、晒秋体验、研学游等小型特色活动。全市布局千余个“文艺赋美”点位，公园、景区、古街随处可见街头文艺演出，文艺盛宴遍地开花。

惠民福利同步加码。“滴滴出行”向来温游客推出了总价值超2000万元的出行优惠券包，游客打车最高折扣达5折。持续迭代“一张机票游温州”活动，海内外游客凭7天内抵达温州的机票或登机牌，在本地可享78个景区景点免门票、11个景区景点5折优惠和近500家优质商户的消费折扣优惠。

市文广旅局提醒，部分夜间演艺、实景演出、特色宴席需提前线上预约，市民游客出行前可登录官方平台，确认场次、预约名额。假期客流较大，建议错峰出行，文明游览。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆七天精彩不重样 全市五百余场文旅活动邀您共赴

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com