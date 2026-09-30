温州日报 2026-09-30 08:25:38

昨天，温州市神鹿种业有限公司一批重1吨的西瓜种子经温州海关检验检疫合格后，启程发往肯尼亚。这是浙江首次向非洲出口西瓜种子，同时代表温州种业在拓展非洲市场实现重要突破。

温州网讯 昨天，温州市神鹿种业有限公司一批重1吨的西瓜种子经温州海关检验检疫合格后，启程发往肯尼亚。这是浙江首次向非洲出口西瓜种子，同时代表温州种业在拓展非洲市场实现重要突破。

“这批西瓜种子成功出口肯尼亚，是我们从‘小批量侨销’向‘本地化批量种植’转型的关键一步。”温州市神鹿种业有限公司外贸负责人舒骏说。温州市神鹿种业有限公司是温州本土育繁推一体化农业代表企业，拥有院士工作站、博士后工作站，自主培育品种百余个，在蔬菜瓜果育种领域深耕多年。此前，该企业主要面向海外华侨开展小批量种子出口，规模相对有限。“这笔订单是我们在参加国际种业展会时谈下来的。”舒骏表示，这些种子后续将直接面向当地种子销售企业开展贸易，并将在肯尼亚本土进行批量推广种植。“这对我们来说，是个开拓市场的绝佳机会。”

与以往不同的是，在海外批量化种植的种子需要考虑当地气候、水土等条件。因此，本次出口肯尼亚的西瓜种子，需针对肯尼亚当地气候特性进行品种筛选与品质检测，且非洲输入国检疫法规复杂、出口检疫准入要求高，这对企业在准入资料准备、检疫核查、通关流程等方面有着更高的要求。

“这次我们的种子能顺利出口肯尼亚，海关在政策指导和通关便利方面给了很大支持，也为我们后续稳定非洲市场增添了信心。”舒骏表示。在了解到企业的实际困难后，温州海关提前介入向企业解读肯尼亚种子进口检疫要求，并指导企业建立全链条质量追溯体系，严格把控种子繁育、采收、加工、检测、运输各环节质量。针对种子出口检验检疫流程，还开通农产品出口“绿色通道”，实施“提前申报、优先查检、快速出证”，最大限度保障种子活性与运输时效。

来 源：温州日报

原标题： 浙江首次对非出口 温州一吨西瓜种子启运肯尼亚

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com