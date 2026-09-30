温州日报 2026-09-30 08:33:38

本届生活节以“家门口的康养盛宴”为主题，搭建集康养服务展示、适老产品体验、健康管理服务、惠民消费促进于一体的“一站式”银发生活平台，更好满足银发群体多层次、多样化的品质生活需求。

温州网讯 金秋敬老，康养惠民。作为2026年温州市敬老月主题活动核心板块之一的2026温州康养时尚生活节将于10月9日至12日（每天14：00—21：00）在温州科技广场（世纪广场南）举行。本届生活节以“家门口的康养盛宴”为主题，搭建集康养服务展示、适老产品体验、健康管理服务、惠民消费促进于一体的“一站式”银发生活平台，更好满足银发群体多层次、多样化的品质生活需求。

本届生活节由温州市民政局、温州市商务局联合指导，温州市新闻传媒中心主办，温州市传媒集团有限公司承办，温州市老年活动中心、温州市养老服务协会、中国电信温州分公司、华数传媒温州分公司（温州中广）协办，交通银行温州分行、安利（中国）日用品有限公司温州分公司支持。在去年首届温州康养时尚博览会成功举办的基础上，本届生活节由市民政、商务部门联合指导，并纳入2026年温州市敬老月主题活动；场地也从温州国际会展中心移至城市核心地标温州科技广场；展期从3天延长至4天，为品牌展示、产品体验和现场成交提供更充裕的时间窗口。

生活节规划展位200余个，设置五大板块内容。康养服务板块集中展示健康养老服务发展成果，涵盖康养机构、养老服务、移动康养管理系统、智能养老机器人、适老化护理产品等；医养健康板块汇聚医院治未病中心、老年病专科、中医特色诊疗及非遗传统医药等；金融服务板块集合养老金融、保险理财，并融入金融反诈宣传。

同时，乐活生活板块涵盖适老出行辅助、适老鞋服及日常用品、康养食品、各地农特产品、文创手工艺、法律咨询等；文旅美食板块则展出适老康养旅游线路、特色旅行社服务，汇集传统健康美食、风味名小吃、老字号糕点及咖啡茶饮。

生活节期间，观众还能现场欣赏到一场全省性的时尚盛宴——浙江省第四届老年时装艺术展演大赛将于10月11日晚在温州科技广场举行。届时，全省11个地市的时装代表队200余人齐聚一堂，上演“时光不老·银装盛放”时尚盛宴，为生活节增添一道靓丽风景。

此外，生活节现场还安排了一系列互动活动，兼顾健康服务、公益便民、消费惠民与观展体验，让市民在逛展之余收获实实在在的福利。健康服务方面，名医义诊将设5个专场、覆盖21个专科，邀请28位名医大咖坐诊，把三甲医院专家门诊“搬”到现场；公益暖心活动将设8个专场，提供免费配锁、手工剪纸、电器维修、心理咨询等服务，市民还可现场品尝美食、领取老花镜。惠民消费方面，交通银行温州分行T35展位推出“微信绑卡支付20元，领取4张10元无门槛消费代金券”活动；品牌特卖区集结康奈、巴拉巴拉、森马、特步等品牌现场展销，提供高性价比产品。互动福利方面，现场打卡即可参与抽奖，精美茶具、电炖锅、暖风机等3000份奖品等您带回家。服务保障方面，现场设置温州日报党员志愿者服务岗，并提供方言引导，打造无障碍观展体验。

目前，各项筹备工作正有序推进。金秋十月，相约温州科技广场，共赴一场“家门口的康养盛宴”。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州康养时尚生活节将于10月9日启幕

相约科技广场，共赴一场“康养盛宴”

记者 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com