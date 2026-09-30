温州日报 2026-09-30 08:40:07

9月28日，平安中国建设工作会议在北京召开，洞头荣获“2021-2025年度平安中国建设示范县（市、区）”称号，成功实现“平安中国建设示范县”四连冠。

温州网讯 9月28日，平安中国建设工作会议在北京召开，洞头荣获“2021-2025年度平安中国建设示范县（市、区）”称号，成功实现“平安中国建设示范县”四连冠。

据悉，平安中国建设示范市、县评选，是我国平安建设领域时间跨度最长、涵盖内容最多的一项综合考评，是一个地方社会治理水平、和谐社会建设成果、发展环境的“金字招牌”。洞头分别在2009-2012年度、2013-2016年度、2017-2020年度、2021-2025年度获评“平安中国建设示范县”荣誉。此外，洞头还10次位列全省平安考核前十，捧回全省首批“三星平安金鼎”，荣膺平安中国建设最高荣誉“长安杯”。

近年来，洞头将海霞精神实践从军民联防守海疆向干群联防保平安转型，“干群联防、就地化解”成为海上枫桥鲜明标识。民生方面，洞头建立落实“村民说事”制度，搭建“海霞说事”平台，形成共识后纳入“幸福要事”，累计办成幸福要事2600件，群众共富四感评价连续多年居全省山区海岛县第一；打造“海霞妈妈”省级“金口碑”调解品牌，组建208支海霞志愿服务队，志愿者人数占总人口的五分之一。

针对海上风险易发、近岸救援不快捷的难点，当地建成海事监管综合基地，将全区500余艘渔船划入11个“海上网格”，确保突发状况5分钟邻船救援。同时，打造全省首家海渔事调处中心，推行“渔小二”代办代跑、巡回法庭解纷、跨海区联调等多元联治，海区矛盾纠纷调解成功率达99%以上。当地还上线“海翼”智控平台，统筹涉海力量开展海上联合执法，把治理阵地延伸至海上。

据介绍，洞头将加快推进海岛区域治理现代化，深耕“干群联防、就地化解”特色治理品牌，奋力以高水平平安建设护航海上花园高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 再获国家级“金字招牌” 洞头四度蝉联“平安中国建设示范县”

记者 黄文盈 通讯员 金晴 方莹莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com