温州日报 2026-09-30 09:01:34

20多家温州湾新区、龙湾区企业组团实地解锁康养领域硬科技成果，探寻银发经济产业融合发展新路径。

温州网讯 沉浸式体验VR智慧康复、近距离观摩高端医疗设备、细致了解适老化科创产品……近日，“企对话·银发经济硬科技突围”研学活动火热开展，20多家温州湾新区、龙湾区企业组团，先后走进豪中豪健康科技有限公司、温州医科大学附属第二医院康复医学中心，实地解锁康养领域硬科技成果，探寻银发经济产业融合发展新路径。

走进位于温州湾新区、龙湾区的豪中豪健康科技有限公司，康养智造的科创实力扑面而来。该公司旗下iRest艾力斯特品牌自2003年创立以来，销售体验网点已遍布全国300多个城市。作为科创型康养企业，不仅获批2026年温州市首家省级博士后工作站，斩获德国iF奖、红点奖等国际设计大奖，旗下《慢性腰痛康复治疗关键技术开发与推广应用》项目更是摘得浙江省科学技术进步二等奖。在展厅的沉浸式体验让研学团成员对高端智造技术落地民生康养场景有了更深的了解。

在温州医科大学附属第二医院康复医学中心，近距离感受AI、元宇宙、VR等前沿技术赋能智慧康养的全新变革。康复医学中心主任蒋松鹤说，VR康复技术已升级至标准化、趣味化的3.0全新阶段。针对中风患者手脚活动异常、肢体姿态失衡的康复难题，新技术将枯燥的康复训练转化为趣味互动模式，精准矫正患者异常运动模式。团队还挖掘出特定运动激发穴位理疗的全新方式，依托智能反馈健康管理平台，通过微信服务号、小程序一键预约，即可实现脊柱骨关节疾病、神经损伤、三高、睡眠障碍等问题的运动穴位调理，相关服务还可实现跨境远程交付，打破康养服务地域壁垒。

本次研学活动旨在打通“研发—产品—临床”全产业链链路，让企业科创产品贴合临床刚需，让医院优质技术实现落地转化。据附二医成果转化中心主任朱光辉介绍，该院拥有最新科技成果待转化项目与推广应用政策，欢迎参会企业家共同合作参与成果转化，让更多智慧康养技术快速面市，向基层医疗机构、社区康养中心、居家养老场景输出，惠及更多患者。 作为浙南地区少见的成人儿童一体化健康管理平台的健康管理中心，配备全省首台5000万元级磁共振设备，可以高清影像助力精准诊疗。

来 源：温州日报

原标题： 科技赋能银发康养 龙湾政企校联动探索产业新赛道

记者 黄剑 通讯员 潘栩

本文转自：温州新闻网 66wz.com