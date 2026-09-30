温州日报 2026-09-30 09:01:35

10月17日至19日，2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会将在温州国际会展中心举行。

温州网讯 会踢球、能写书法、还会调咖啡的人形机器人同台竞技；井下巡检、厂区搬运、低空反制的智能装备整装待发。10月17日至19日，2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会将在温州国际会展中心举行。

作为全国首个设立市级人工智能局的地级市，温州正瞄准“AI示范应用第一城”发力。本次展会由温州市现代服务业发展集团主办，温企将成为参展主力，展品覆盖工业生产、城市治理、民生服务、科教文旅、低空经济等重点领域。

工业智造是温州的传统强项，也是此次展会的看点之一。加西亚股份旗下浙江加西雅将展出断路器全链路精密制造系统，可实现无人化黑灯全流程生产；觅拓未来带来首款M01具身智能双臂机器人，能快速切换抓取、装配、搬运等任务，适配柔性生产。恒丰泰微型摆线减速器与关节模组、台邦电机机器人关节模组等核心配套产品也将集中亮相，展现温州机器人产业链的配套能力。

智能科技正加速进入城市治理和民生服务场景。浙江万宏将推出警用巡逻四足机器人，可24小时值守，自主攀爬楼梯、通行碎石废墟；温州大学大数据与信息技术研究院研发的具身智能管网机器人，能在满水、带压的地下管网中精准巡检。浙江六季低空安全无人机反制系统、浙江小智机器人咖啡亭、豪鲸科技“小鲸特快”无人配送车等产品，也将展示AI赋能生活的具体应用。

温州企业的AI版图还延伸至教育、文旅和低空经济。温州清腾、课哒带来人工智能STEAM教育方案，亚龙智能展示灵活性教育机器人；温州设计集团“温设AI”2.0、温州大学元宇宙研究院“温州古城元宇宙世界”、AI书法机器人等成果，将用数字孪生技术复刻古城风貌。此外，浙江荣际大载重无人机、零律科技“智标引擎”、东日AI问数与合规智审系统等产品也将亮相，呈现AI在低空应用、政务服务、企业经营等领域的落地前景。

来 源：温州日报

原标题： 温州“智造军团”硬核集结 这场人工智能展会将于10月17日举行

记者 邓帆慧 通讯员 宗奕汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com