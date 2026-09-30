温州日报 2026-09-30 09:01:35

日前，“乐音清和 百工争鸣”工艺美术融合创新大赛正式启动，面向全社会开启创意征稿，征稿截止时间为11月20日。大赛设置三大赛道，全方位解锁传统工艺创新可能性。

温州网讯 日前，“乐音清和 百工争鸣”工艺美术融合创新大赛正式启动，面向全社会开启创意征稿，征稿截止时间为11月20日。大赛设置三大赛道，全方位解锁传统工艺创新可能性。

本次大赛设置匠艺赓续、风物新造、数创文脉三大赛道，征集内容涵盖手工艺术、国风文创、数字作品等方向。匠艺赓续赛道立足乐清本土传统工艺美术技艺，融合当代审美，打造手工艺术作品；风物新造赛道深挖乐清山海风光、民俗典故、农产风物、城市地标等元素，聚焦日常消费、文旅伴手礼、商务社交等场景，创作实用器物、潮玩手办、特色包装等文创作品；数创文脉赛道鼓励运用AIGC、数字设计等技术，提取乐清人文、工艺、山水核心符号，创作插画IP、动态短片、动画设计等数字作品。

奖项方面，匠艺赓续、风物新造赛道各设金奖1名，奖金8000元；银奖3名，奖金4000元；另设铜奖及新锐奖项若干。数创文脉赛道设数字专项大奖，最高奖金3000元。所有成功报名的参赛者均可免费领取价值230元的雁荡山景区电子门票。

获奖创作者可优先纳入乐清工艺美术人才体系、参评非遗传承人，优质作品将获全媒体专题曝光，并择优推送至省级、国家级展会。优秀命题作品将优先对接乐清电气、文旅、农产等龙头企业，推动设计量产和品牌合作。获奖者还可入选美育研学导师储备库。

本次大赛由浙江日报报业集团、中国美术学院等单位指导，乐清市二轻工业联社、乐清市委宣传部、乐清市经信局、乐清市文广旅体局等多部门联合主办，美术报承办。

来 源：温州日报

原标题： 乐清向全社会征集工艺美术融合创新作品

记者 黄文毅 乐清融媒记者 黄俊娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com