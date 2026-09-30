温州日报 2026-09-30 09:01:36

近日，平阳县万全派出所查处一起恶意滋扰报警服务电话的违法行为，违法行为人邱某也为自己的荒唐行为付出了代价。

温州网讯 别拿110、122当消遣的玩具，这是守护平安的生命线！每一通报警电话都连着真实的危难，可有人偏偏任性妄为，一年之内恶意拨打报警电话二百余次，占用警务线路，浪费宝贵警力，也挡住了别人求救的机会。近日，平阳县万全派出所查处一起恶意滋扰报警服务电话的违法行为，违法行为人邱某也为自己的荒唐行为付出了代价。

经查，今年以来违法行为人邱某无故、频繁拨打110、122报警服务电话达200余次，每次拨通电话后全程没有任何求助诉求，纯粹恶意占用报警通信通道，大量无效来电持续挤占警务资源，不仅严重浪费警力，扰乱公安机关正常办公秩序，更严重影响了真实紧急警情、群众求助的接入和处置效率。

据悉，邱某多次恶意滋扰报警服务电话、浪费公共警务资源、扰乱公共秩序的行为已触犯法律法规。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，公安机关依法对邱某作出行政拘留8日的处罚。

警方提醒，110、122等公安报警服务电话，是依法受理紧急报警、紧急求助、交通事故等警情的重要渠道，绝非随意拨打、消遣取乐的工具。恶意拨打、滋扰报警服务电话，无故占用警务资源，扰乱公安机关正常工作秩序的行为，均属于违法行为。公安机关将坚持零容忍态度，一经查实，依法严肃查处。请广大群众珍惜生命救援通道，合理合规使用报警资源，共同守护公共安全秩序。

来 源：温州日报

原标题： 一年内恶意拨打报警电话200余次 平阳一男子被行政拘留

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com