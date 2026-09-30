温州都市报 2026-09-30 09:01:36

这个国庆长假，温州人餐桌上的“行情”整体很稳：菜够多，鱼够鲜，果够甜，猪肉还便宜。

温州网讯 国庆长假马上到了，家里厨房备货了吗？别急，先说个好消息——温州人餐桌上的“行情”整体很稳：菜够多，鱼够鲜，果够甜，猪肉还便宜。

作为温州市重要民生保障单位，浙江东日股份有限公司早就动起来了，提前部署、统筹调度，旗下几大批发交易市场目前货源充足、品种齐全，妥妥的“货丰价稳”。

蔬菜：量足价跌，降幅超一成五

这两天去温州菜篮子农副产品批发交易市场转转，最能感受到“双节”气氛——市场日均蔬菜上市量超过2850吨，平均批发价约3.35元/公斤，比去年同期的3.97元/公斤便宜了约15.61%。

常买菜的市民对这两个品种肯定不陌生：牛心包菜批发均价约1.84元/公斤，土豆约2.14元/公斤。市场方面表示，“双节”期间会引导经营户高效有序地组织、调配货源，让大家买得放心、吃得安心。

水产：开渔后大批新鲜渔获集中入市

9月16日东海全面开渔，大批新鲜渔获集中入市，温州市水产批发交易市场近期日均供应水产约135吨，货源那是相当足。

其中的抢手货当属鮸鱼——日均销量约1.5万公斤。嵊泗列岛出产的鮸鱼品质尤其出挑，1~2公斤的约60元/公斤，2.5~3.5公斤的约80元/公斤，4公斤以上的“大块头”约100元/公斤。油带、小黄鱼、龙头鱼、鲳鱼等冰鲜货也摆得满满当当。随着回港渔船越来越多，海鲜供给还在不断扩容。市场预计，节前价格可能随需求小幅波动，节后就会慢慢回归平稳。

水果：冷库还备着1200吨“后手”

温州市水果批发交易市场日均上市量超2000吨，价格跟去年同期基本持平。给大家报个价：苹果约8元/公斤，阳光玫瑰约6元/公斤，柚子约4.6元/公斤，秋月梨约7.2元/公斤，蜜橘约4元/公斤。

品种齐、价格稳，市场还给备了“后手”——配套冷库里储藏着约1200吨水果，随时可以拉出来补给。同时，市场会实时盯着交易量和价格数据，及时研判，避免价格大起大落。

猪肉：低位运行，同比便宜约17%

想吃肉的市民有口福了。温州市肉类批发交易市场近期生猪日均交易量约1200头，白条肉批发价每公斤13.5元至14.5元，较上年同期下降约17.15%。

临近国庆，市场将持续与经营户对接联动，实时跟踪生猪货源和流通动态，货源储备预案也已提前备好，全力保障双节期间猪肉供应充足、价格平稳可控。

菜篮子、果盘子、肉案子都稳了。接下来，浙江东日将继续压实保供稳价责任，强化货源组织与价格监测，守牢食品安全与生产安全底线，让市民踏踏实实过个欢乐祥和的国庆。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆假期，温州人“餐桌行情”整体很稳

菜够多鱼够鲜果够甜猪肉价亲民

记者 蔡挺 通讯员 胡彬彬 丁宁宁 王翔 侯合胜

本文转自：温州新闻网 66wz.com