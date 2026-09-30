学习强国温州学习平台 2026-09-30 09:13:39

日前，温州市鹿城区东日亭公益慈善服务中心组织志愿者走进南郊街道东屿村，开展“心入户”慰问活动，为百岁老人、残疾人、低保户、孤寡老人送去节日关怀与实用物资。

日前，温州市鹿城区东日亭公益慈善服务中心组织志愿者走进南郊街道东屿村，开展“心入户”慰问活动，为百岁老人、残疾人、低保户、孤寡老人送去节日关怀与实用物资。

此次慰问品中，有一份特别的“生态礼物”——东日亭利用厨余垃圾堆肥制成营养土种植的有机蔬菜——冬瓜，搭配月饼、大米、食用油、洗涤用品，一并送到困难群众家中，既实用又承载着环保理念。

在101岁老人杨阿公家中，志愿者一进门便围坐在老人身边，拉着阿公的手，详细询问他的身体状况和日常起居。“我们每天关注他的身体，志愿者轮流每天早上给阿公送早餐。”东日亭义工队队长潘金龙告诉记者，这份牵挂早已融入日常。

残疾老人章阿婆家同样暖意融融。志愿者帮她将大米、食用油拎进厨房，又递上冬瓜和月饼，耐心叮嘱她注意饮食健康，有困难随时联系。章阿婆感动地说：“你们不是过节才来，平时也常惦记着我们，真的像家人一样。”

走访中，志愿者还逐一走进低保户和孤寡老人家中，帮忙整理家务、倾听他们的心声。一声声“阿公”“阿婆”，让东屿村的街巷里弥漫着团圆的温情。

这一个个冬瓜从哪来？这份“从厨余到餐桌”的爱心，源于东日亭探索的生态循环模式：居民分类出的厨余垃圾经堆肥处理转化为营养土，用于种植有机蔬菜，蔬菜再变成爱心早餐和慰问物资，实现资源循环利用与公益帮扶的闭环。

目前，东日亭正参与鹿城区第八届公益创投“绿土润邻·暖心早餐”项目，将厨余堆肥、有机种植与爱心供餐紧密结合。每日清晨，志愿者们用有机蔬菜制作热腾腾的早餐，服务近百位老人、环卫工人和残障人士，并为10位行动不便的老人提供上门送餐服务，让温暖准时抵达。

“环保不是冷冰冰的分类，慈善也不是一次性的馈赠。”潘金龙表示，通过厨余变土、土里生菜、菜入三餐，他们希望用最朴素的方式传递善意——让老人不孤单，让邻里更亲近，让每一份资源都发挥最大的温度。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州：“绿土”变爱心 冬瓜赠老人

作者：董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com