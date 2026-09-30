新华网 2026-09-30 09:40:33

9月29日，在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，农业农村部有关负责人介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。

9月29日，国务院新闻办公室在北京举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，农业农村部部长张柱，农业农村部副部长麦尔丹·木盖提，农业农村部新闻发言人、发展规划司司长陈邦勋介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况，并答记者问。新华社记者 金良快 摄

农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。“十五五”时期，怎样端稳端牢14亿多中国人的饭碗？进入常态化帮扶新阶段，如何持续巩固拓展脱贫攻坚成果？乡村建设怎样推进？

9月29日，在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，农业农村部有关负责人介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。

——粮食生产突出产量品质并重，提升农业综合生产能力和质量效益。

粮食安全是“国之大者”。“我国粮食安全有充分保障，但粮食供需仍处于紧平衡状态。”农业农村部部长张柱表示，我国粮食产量连续2年稳定在1.4万亿斤以上，人均粮食占有量超过了500公斤。今年夏粮已丰收到手，早稻实现了稳产，秋粮已开始大面积收获，如果后期气象条件总体正常，有望再获丰收。

张柱说，“十五五”时期，在吃米吃面减少的同时，吃肉蛋奶等副食品消费还在增加，这些也是通过玉米、大豆等饲料粮转化出来的。在口粮减、饲料粮增这“一减一增”中，粮食总需求还会增加，粮食安全这根弦必须始终绷紧。不仅如此，粮食供给结构也需优化，口粮供给充裕，玉米等饲料粮供给还相对偏紧，尤其是用于榨油和饲料的大豆进口较多，优质粮食产品供给还不能很好满足人民群众日益增长的消费需求。

“端稳端牢14亿中国人的饭碗，既要确保稳定供给，也要优化结构、提升品质。”张柱表示，“十五五”时期将突出产量品质并重，提升农业综合生产能力和质量效益。在此基础上，践行大农业观、大食物观，加快构建多元化食物供给体系，优化品种结构，提升质量品质，推动农业发展由产量主导向产量品质并重转变，提升产需适配性。

——把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施。

今年是实施常态化帮扶的第一年。据了解，当前我国常态化精准帮扶的监测体系、政策体系、工作机制基本构建，全国256.2万防止返贫致贫对象均已落实了针对性的帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。

张柱表示，将把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，以有力有效的开发式帮扶增强内生发展动力，以健全完备的社会保障体系兜牢民生底线，长久守牢不发生规模性返贫致贫的底线。

具体来看，监测上实现全覆盖，把区域和对象拓展到全国各省份和全体农村人口；实施“有进有出”的动态管理，把有限的帮扶资源用到最需要帮扶的对象身上；帮扶上突出可持续，对帮扶对象强化分类帮扶，既要“兜底线”，也要“扶志气”；推进上注重聚合力，继续发挥好东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶、社会帮扶“四支力量”的作用，加快推进欠发达地区乡村全面振兴，让脱贫群众在共同富裕的道路上赶上来、不掉队。

——加快构建现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业。

产业振兴是乡村振兴的重中之重，也是推动农民增收致富的重要举措。“十四五”时期，我国乡村产业提质增效，农村电商、乡村休闲旅游等新产业新业态蓬勃发展。2025年全国规模以上农产品加工企业超过10万家、营业收入近18万亿元，休闲农业营业收入达到9500亿元，农产品网络零售额达到7833亿元。

“‘十五五’时期，乡村产业发展还有很大空间。”农业农村部副部长麦尔丹·木盖提表示，农业农村部将指导各地依托特色资源，做好“土特产”文章，拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，加快构建现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业，并不断拓宽农民参与乡村产业发展的渠道和方式，完善联农带农机制，把就业岗位更多留在乡村，产业链增值收益更多留给农民，让农民的腰包越来越鼓。

乡村不仅是农业生产的空间载体，也是广大农民生于斯长于斯的家园故土。

张柱说，“十五五”时期将深入学习运用“千万工程”经验，紧紧围绕农民群众的急难愁盼问题，创造乡村优质生活空间。要实施好农村现代生活条件补短板工程，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。

广大农民不仅要富口袋，还要富脑袋。“‘十五五’时期，农民群众对优质文化服务的需求更加迫切。”麦尔丹·木盖提说，农业农村部将积极会同和配合有关部门，赓续传承农耕文明，组织开展接地气、聚人气的农村文体活动，让乡村焕发文明新气象。

来 源：新华网

原标题： 筑牢粮食安全根基 建设宜居宜业和美乡村——国新办发布会聚焦“十五五”“三农”工作重点

记者 古一平

本文转自：温州新闻网 66wz.com