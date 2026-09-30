新华网 2026-09-30 09:40:34

科威特国际石油公司(Q8)29日宣布，该企业在意大利的加油站将从10月1日起对所售汽油产品实施为期一个月的限价措施。意大利埃尼公司和阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)此前已作出类似承诺。业内分析人士说，这些能源企业希望通过配合意大利政府的平抑油价计划，避免今后可能被征收暴利税。

科威特国际石油公司(Q8)29日宣布，该企业在意大利的加油站将从10月1日起对所售汽油产品实施为期一个月的限价措施。意大利埃尼公司和阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)此前已作出类似承诺。业内分析人士说，这些能源企业希望通过配合意大利政府的平抑油价计划，避免今后可能被征收暴利税。

4月30日，在意大利首都罗马，市民在一家加油站加油。新华社记者王楷焱摄

Q8意大利公司在声明中说，限价旨在为驾车人提供“切实利益”，但没有说明具体限价水平。埃尼和SOCAR已从28日起对其在意大利零售油品实施价格上限，其中柴油零售价每升2.19欧元为限，汽油则为每升1.99欧元。

据路透社报道，意大利总理梅洛尼领导的政府正四处寻找资源，缓解该国能源价格飙升给民生和经济带来的压力。梅洛尼政府需要在10月提交2027财年预算案，能否纾解民众对油价抬高生活成本的不满，将直接影响执政党明年大选表现。

梅洛尼29日发表声明，感谢Q8响应意大利政府号召作出限价承诺。意大利全国消费者联盟说，这三家油企共同行动，意味着意大利大约一半加油站实施限价。

石油业界认为，上述油企在意大利主动限价，可以降低今后可能被征收暴利税的风险。意大利经济和财政部长贾恩卡洛·焦尔杰蒂正与德国、西班牙、葡萄牙、波兰、奥地利的财长一起推动欧盟对境内运营的能源企业征收暴利税。焦尔杰蒂还表示，如果欧盟难以出台统一政策，不排除意大利在本国自行开征暴利税。

来 源：新华网

原标题： 多家油企在意大利采取限价措施

记者 沈敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com