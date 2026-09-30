新华网 2026-09-30 09:40:34

由美国《政治报》网站与英国“公众优先”公司合作的“政治民意调查项目”29日发布民调结果，显示约70%的英国受访者认为英国应与欧盟建立更紧密关系。

由美国《政治报》网站与英国“公众优先”公司合作的“政治民意调查项目”29日发布民调结果，显示约70%的英国受访者认为英国应与欧盟建立更紧密关系。

2019年10月17日，在位于比利时布鲁塞尔的欧盟总部，工作人员整理英国和欧盟的旗帜。新华社记者郑焕松摄

这项民调于9月13日至15日在线上征询2028名英国成年人对“英国靠近欧盟以及接受欧盟规则”的看法。约31%的受访者希望与欧盟建立“更紧密”关系，前提是英国无须遵守欧盟规则；39%的受访者希望英欧合作紧密程度大幅提升，即使英国为此不得不重新接受部分欧盟规则。

按照《政治报》的说法，这一民调结果验证了英国社会各阶层如何被“脱欧”争论分化成泾渭分明的两个阵营，且左翼政党选民比右翼政党选民更倾向于支持英国加强与欧盟的关系。不过，即使在当年力主“脱欧”的右翼政党英国改革党选民中，也有51%希望英国与欧盟走近，只有25%希望疏远欧盟。

据《政治报》报道，英国执政党工党内部“正处于高度敏感时刻”，首相伯纳姆正承受党内“英国重新加入欧盟”呼声高涨的压力。前首相布莱尔敦促伯纳姆将这一目标列入工党未来十年议程。伦敦市长萨迪克·汗说，“脱欧”是“严重的经济自残行为”，伯纳姆应立即就“重入欧盟”启动讨论。

“公众优先”公司民调事务主管塞布·赖德说：“如今在寻求组成盟友关系时，英国公众往往指望欧洲，特别是在美国越来越让英国人觉得不可靠、甚至敌对的情况下。”

英国2016年6月23日就“脱欧”举行全民公投，约52%的投票者支持“脱欧”。经历漫长谈判后，英国于2020年1月底正式脱离欧盟，并于同年年底达成以贸易为核心的未来关系协议，但双方至今多有摩擦。工党2024年再次执政以来一直试图加深英欧经贸合作，但进展缓慢。

来 源：新华网

原标题： 民调：约七成受访者希望英国与欧盟走近

记者 李明睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com