新华网 2026-09-30 09:40:34

国家气候中心最新预测，厄尔尼诺正在继续快速发展，预计将在今年11月前后达到峰值，形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件，明年春夏季快速衰减至结束。

国家气候中心最新预测，厄尔尼诺正在继续快速发展，预计将在今年11月前后达到峰值，形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件，明年春夏季快速衰减至结束。国家气候中心主任巢清尘29日在中国气象局举行的新闻发布会上表示，厄尔尼诺持续影响我国气候，影响农业、能源等重点行业。

最强的超强厄尔尼诺事件趋近

巢清尘说，根据国家气候中心监测，赤道中东太平洋于2026年5月进入厄尔尼诺状态。其后，监测区海温指数继续快速升高，夏季（6月至8月）平均值为2.09℃，8月指数达2.59℃；9月第1至5候（1候为5天）分别为2.70℃、2.94℃、3.01℃、3.01℃、3.02℃，有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃。

国家气候中心预测，赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃至3.5℃，形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

监测记录史上共出现过3次超强厄尔尼诺事件，它们分别发生于1982至1983年、1997至1998年和2014至2016年。当前海温监测指数及其增暖速率，均显著高于上述3次超强厄尔尼诺事件的同期水平。

显著影响我国气候

“厄尔尼诺的快速发展对我国今年汛期的气候影响明显，中东部地区降水总体呈‘南北多、中间少’格局，涝重于旱。当前，厄尔尼诺还在继续发展，并将对全球和我国今年秋冬季和明年春夏季气候产生影响。”巢清尘说。

巢清尘预计，今年秋季（10月至11月），我国中东部大部降水偏多，江南大部和西南地区东部局部偏多五至八成，极端降水及山洪、滑坡、泥石流等风险高；华西秋雨总体偏多，呈“南多北少”空间分布；内蒙古西南部、西北地区东北部等地降水偏少超过二至五成，气象干旱和森林草原火险风险较高。有1至2个台风登陆或影响我国，强度偏强，以西行和西北行为主，华南和华东沿海地区暴雨洪涝、大风和风暴潮灾害风险高。

她同时预计，冬季（2026年12月至2027年2月），我国气温总体偏高，寒潮频次略偏多，气温冷暖起伏大；降水总体偏多，需重点防范阶段性强寒潮和南方低温雨雪冰冻影响。

2027年春夏季，厄尔尼诺预计将快速衰减至结束，但对我国气候的影响仍然显著，极端天气气候事件增多，气温明显偏高，夏季高温热浪强度更强、范围更广。

巢清尘表示，典型强厄尔尼诺的影响具有显著的滞后性，往往次年最为突出。在厄尔尼诺衰减年（次年），受海气相互作用影响，西太平洋副热带高压异常偏强，持续向我国输送暖湿气流；叠加全球变暖持续加剧和北方多雨带年代际增强的共同作用，夏季易催生强度更强、持续时间更长的降水和高温热浪。

“我国气候受到海温、极冰、陆面积雪和大气环流内部变率等共同影响，超强厄尔尼诺事件并非影响气候的单一因素。”巢清尘说。

影响农业和能源行业

巢清尘认为，厄尔尼诺事件背景下，农业方面需要关注今年秋季南方降水可能偏多对晚稻成熟、收获和晾晒等带来的不利影响，关注农田渍害等灾害。同时，关注北方持续高温干旱可能引发的土壤墒情恶化，影响黄淮海平原小麦、玉米等主产作物的产量。

明年春夏季，则需要关注可能出现的持续性降雨对水稻、油菜等作物的不利影响。

能源方面，巢清尘建议，关注今年冬季阶段性强寒潮对北方地区供暖采暖的影响，明年夏季大范围高温可能对空调负荷和用电峰值的影响。此外，关注厄尔尼诺对各流域降水影响不同，易导致来水空间错配和负荷峰值的异常波动，甚至加大水库调度压力。

来 源：新华网

原标题： 最强的超强厄尔尼诺事件趋近 持续影响我国

记者 刘诗平

本文转自：温州新闻网 66wz.com