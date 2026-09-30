新华网 2026-09-30 09:40:35

中国互联网络信息中心政策与国际合作所9月29日在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，据测算，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。

中国互联网络信息中心政策与国际合作所9月29日在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》。报告显示，据测算，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。

报告指出，生成式人工智能应用场景呈现多元化发展态势。智能问答是主要应用场景，76.0%的用户表示自己会让生成式人工智能回答问题；生活助手和智能办公增长明显，从各类生成式人工智能应用的用户使用次数来看，AI综合助手、AI效率办公等应用的使用次数同比增长均超过100%。

“人工智能技术快速发展并向消费领域渗透，催生了新产品新服务，激发了新的消费需求。”报告称，38.7%的网民近半年在网上购买过智能硬件设备，其中，可穿戴设备和3C数码产品是我国网民接触智能硬件设备的首要入口。

根据报告，我国人工智能自主创新步伐加快，算力基础设施底座进一步夯实。截至2026年6月，我国智能算力规模达2185EFLOPS（每秒进行百亿亿次浮点运算），同比增长177%；首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，在芯片、计算、存储、网络、散热等核心软硬件均采用国产自主可控技术。此外，我国已建成高质量数据集超过12万个，加速形成算力、模型、数据互促共进的良性循环。

来 源：新华网

原标题： 我国生成式人工智能用户规模突破7亿人

记者 王思北

本文转自：温州新闻网 66wz.com