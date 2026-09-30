新华网 2026-09-30 09:37:37

伊朗驻英国大使馆28日否认与一天前在英国空军费尔福德基地附近被捕、涉嫌策划“恐怖袭击”的5人有关。当天晚些时候，英国警方宣布这5名英国籍嫌疑人已获得保释，同时称正从“当前地缘政治环境”等“所有可能角度”展开调查。该基地自今年3月起被美军用于对伊朗实施空袭。

伊朗驻英国大使馆28日否认与一天前在英国空军费尔福德基地附近被捕、涉嫌策划“恐怖袭击”的5人有关。当天晚些时候，英国警方宣布这5名英国籍嫌疑人已获得保释，同时称正从“当前地缘政治环境”等“所有可能角度”展开调查。该基地自今年3月起被美军用于对伊朗实施空袭。

伊朗批驳

伊朗驻英大使馆28日发表声明说，“断然拒绝并强烈谴责一些英国个人和媒体最近发表的毫无根据的恶意猜测”，这些猜测试图将伊朗与费尔福德基地附近被捕的5人相关联，“传播这种捏造的猜测……只是为了助长英国的‘伊朗恐惧症’”。

当地时间27日零时45分左右，一名当地女性居民报警称，看见3辆“可疑车辆”驶向费尔福德基地。英国警方随后在附近的韦尔福德地区以涉嫌爆炸物犯罪为由逮捕5人。这5人后续被指控涉嫌策划“恐袭”。

2012年7月8日，在英国费尔福德参展的美国空军B-2隐形轰炸机。新华社发（徐小丹摄）

美国和以色列2月28日对伊朗发动大规模军事打击后，英国政府允许美国空军使用费尔福德基地空袭伊朗导弹发射场。据多家媒体报道，伊朗方面今年7月“点名”费尔福德基地，称“任何用于侵略伊朗领土的基地都是合法打击目标”。

英国调查

28日晚些时候，英国反恐警察处宣布5名英国籍嫌疑人获得保释。他们都是伦敦男性居民，其中3人24岁，另两人分别为23岁和25岁。5人的姓名未公布。反恐警察处处长劳伦斯·泰勒说，获释后，5人的活动将受到严格限制，并仍将受到调查。

泰勒说，公众高度关注这一事件是否与“当前地缘政治环境”相关，反恐警察处现阶段对此持开放态度，正从“所有可能角度”展开调查，包括“代理人行为、知情或不知情的个人代表某外国政府行事”。

据美国《华尔街日报》报道，未具名安全官员怀疑，“恐袭”目标是费尔福德基地的美军B-1轰炸机。另据知情人士向英国《卫报》披露，5人获得保释，说明调查人员认为他们即将在基地附近发动严重爆炸袭击的可能性不大。英国警方先前怀疑嫌疑人驾驶的3辆货车内含有简易爆炸装置，但经评估检测，车内并无爆炸物。

27日报警的女性居民质疑英国政府不作为，但国防大臣韦斯·斯特里廷28日表示，报警人只了解事件的“部分图景”。

据知情人士向路透社披露，袭击动机最有可能与伊朗有关，其他可能性包括俄罗斯方面发起的行动以及极端主义袭击。美联社注意到，费尔福德基地同样是反战活动人士的抗议目标。

英国首相伯纳姆28日主持内阁危机应对委员会会议，商讨“恐袭”和可能的伊朗因素。

美国指认

美国总统特朗普27日暗示美国情报机构知晓相关袭击威胁，28日又在白宫告诉媒体记者，这一事件“可能”与伊朗有关，并对5名嫌疑人获保释感到惊讶。美国国务卿鲁比奥当晚称“明显”有外国势力插手该事件，但没有提供证据。

据多家媒体报道，5人被捕后，美国驻英大使馆发布安全警示，提醒在英美国公民“注意人身安全”。其他美军在英基地也提高了安保水平。费尔福德基地在疑似“恐袭”数天前已将安全警戒提升至最高水平，并采取额外安保措施。这似乎说明，英国和美国政府已意识到安全威胁加剧。

韦尔福德地区80多户居民因这一事件被紧急疏散。英国内政大臣谢巴娜·马哈茂德表示，这些居民将很快回家。

来 源：新华网

原标题： 伊朗否认与英国空军基地附近涉嫌“恐袭”者有关

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com