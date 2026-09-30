新华网 2026-09-30 09:42:50

受市场对美国通胀前景和美联储加息预期的影响，美国30年期国债收益率29日盘中显著升高，一度触及5.623%，为2002年6月以来最高水平。

受市场对美国通胀前景和美联储加息预期的影响，美国30年期国债收益率29日盘中显著升高，一度触及5.623%，为2002年6月以来最高水平。

此外，与住房抵押贷款、汽车贷款和信用卡利率联系密切的美国10年期国债收益率盘中最高升至5.297%；与联邦基金利率联系密切的美国2年期国债收益率则窄幅震荡。

美国BondBloxx投资管理公司高级投资策略师乔安妮·比安科说，投资者依然非常关注通胀并对美国财政赤字和国债发行规模更为担忧，这些因素促使投资者认为美国国债需要有更高的期限溢价，从而推动国债收益率上涨。

纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯当天为美联储10月再次加息的可能性降温。他表示，美联储在9月议息会议上加息后，目前没有采取进一步行动的“紧迫性”。他认为，为推动通胀更及时地回到目标水平，美联储在今年晚些时候再次加息可能是合适的。

美国研究机构世界大型企业研究会29日发布的初步调查结果显示，美国消费者对今后12个月通胀预期的平均值和中位数升高0.3个百分点，分别达到6.1%和5.1%。

来 源：新华网

原标题： 美国30年期国债收益率盘中触及24年来高点

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com