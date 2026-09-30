新华网 2026-09-30 09:45:25

在个人消费贷款、中小微企业贷款等多项贷款可享财政贴息的基础上，今年10月1日起，居民购房贷款也将迎来财政贴息支持。

在个人消费贷款、中小微企业贷款等多项贷款可享财政贴息的基础上，今年10月1日起，居民购房贷款也将迎来财政贴息支持。

9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局发布通知明确，符合条件的居民房贷可享受1个百分点的贴息支持，贴息期限最长5年，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元。政策实施期暂定1年。

——享受贴息政策需满足三大条件。

此次通知明确，对同时符合以下条件的居民家庭给予贴息支持：一是使用新发放的商业性个人住房贷款购买首套住房，不包括存量贷款置换。二是所购住房建筑面积不超过120平方米。三是所购住房价格不超过150万元。

其中，需要注意的是，“首套住房”的认定按照现行政策执行，既包括新房也包括二手房。

“设置上述条件，主要是聚焦支持刚需群体的基本购房需求，考虑到不同城市居民收入、住房面积、价格水平等情况各异，中央层面统筹惠民生、保基本、广覆盖、促公平和财力可能，在全国范围力求平衡。”相关部门有关负责人说。

在粤开证券首席经济学家罗志恒看来，此次政策针对性强，通过设置住房面积、住房价格等条件筛选出需要支持的目标群体，着力为新市民、新就业大学生、城镇工薪家庭等刚需购房家庭降低房贷负担。

——政策最多可减少付息近5万元。

贴息是一项重要的财政金融协同政策工具。据悉，此次发布的政策，是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。

据业内人士测算，财政部门给予年化1个百分点的贴息，按照目前首套住房商业性个人住房贷款利率水平，相当于利率优惠约三分之一。对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，考虑到大多数房贷按月付息和还款，贷款余额逐月减少，贴息政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。

“住房问题关系民生福祉。”相关部门有关负责人介绍，中央财政实施居民购房贷款贴息政策，是住房领域保障和改善民生方式的一种探索。执行中资金总规模不设上限，预算已做充分安排。

“政策聚焦需求侧发力，通过对符合条件的商业性个人住房贷款进行贴息，更好发挥财政引导、金融放大、市场运作机制作用，支持和释放居民住房刚性需求，助力更多的人住有所居。”中国财政科学研究院研究员石英华说。

今年以来，我国已创新设立了多项财政金融协同政策工具。在罗志恒看来，此次发布的政策是财政金融协同联动的又一创新之举、增量之举。贴息政策可发挥“四两拨千斤”撬动作用，进一步提高财政资金使用效益。

——政策优惠可实现“自动达”。

记者获悉，为便于广大居民家庭就近贷、就近享，开展商业性个人住房贷款业务的全部银行，都可以按规定经办居民购房贷款贴息业务。贴息业务可在办理贷款时同步办理，优惠可实现“自动达”。

“购房人按照正常信贷流程在银行办理贷款，只需在签订贷款合同时，同步授权银行代为办理贴息。银行自动识别符合条件的借款人，在按月收息时，自动计算并扣减对应的贴息金额。借款人正常还贷，贴息优惠会直接体现在每期还款金额里。”相关部门有关负责人说。

与此同时，相关银行将通过手机短信、App消息等方式，及时告知贴息享受情况，让借款人“心里有数”。

“下一步，我们将密切跟踪政策实施进展，力求操作最简便、群众少跑腿，推动政策效应充分释放，群众尽早受益。”相关部门有关负责人说。

来 源：新华网

原标题： 财政“真金白银”发力 居民房贷可享贴息

记者 申铖、吴雨、刘慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com