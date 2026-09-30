龙港市领导开展节前安全生产和食品安全督查

龙港发布 2026-09-30 09:56:00

连日来，龙港市委书记李丹，龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别带队开展节前安全生产和食品安全督查。

连日来，龙港市委书记李丹，龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别带队开展节前安全生产和食品安全督查。督查中，李丹强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，更好统筹发展和安全，压紧压实各方安全责任，全面排查整治风险隐患，以高水平安全护航经济社会高质量发展，确保龙港市人民度过平安祥和的假期。龙港市领导黄振国、肖达统参加督查。

在新鸿未来城，李丹走进妙多客超市等重点场所，与商超负责人交流，详细询问食品安全溯源、消防设施运维、商品价格管控等情况。她强调，要时刻绷紧安全生产思想之弦，切实扛起安全生产主体责任，常态化开展消防设施检测维护，畅通应急疏散通道，加强员工安全培训和应急演练，提升突发事件处置能力。要严把食品安全关口，严格落实进货查验、溯源管理、保质期排查等制度，守护群众“舌尖上的安全”。同时要做好节日市场保供稳价工作，保障物资品类齐全、供应充足、价格平稳，为市民营造安全、舒心、放心的节日消费环境。

李丹来到源德实业园，走访园区入驻企业，细致询问企业生产经营状况和安全生产责任落实情况，详细听取园区安全管理、日常巡查管控等工作汇报。她强调，要严格落实“三管三必须”要求，压紧压实行业监管责任和企业主体责任，切实筑牢安全生产坚固防线。要健全常态化安全排查机制，开展拉网式、地毯式隐患排查，建立问题台账、实行闭环整改，做到隐患早发现、早处置、早清零。要常态化开展安全警示教育和技能培训，持续提升应急处置和逃生自救能力，营造人人讲安全、个个会应急的浓厚氛围。

假期临近，大型餐饮宴会场所、商业综合体人流密集，各类安全风险隐患易发多发。叶鑫俊先后前往汤臣一品宴会中心、滨江汇商业综合体，深入后厨、消控室等重点区域，实地督查消防安全、食品安全工作。他指出，要紧盯消防安全关键环节，常态化开展风险隐患排查整治，完善值班值守制度，切实压实企业安全生产主体责任。同时要严把食品安全关、食材质量关，强化食材采购、储存、加工全链条闭环管理，全力保障假期市场安全有序、群众消费安心舒心。

叶鑫俊还来到温州燃气集团龙苍有限公司、惠利渔业专业合作社，细致检查企业关键点位设备运维、消防设施配置、安全预警系统运行等情况，详细了解渔船动态管控、出航报备登记、海上应急处置流程以及渔民安全宣传教育等工作。他强调，要严格落实安全生产主体责任，强化督导监管，从严抓实燃气领域风险防控；要紧盯渔船出海、归港关键节点，落实闭环管理制度，把管控举措细化落实到每一艘渔船、每一名从业人员。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导开展节前安全生产和食品安全督查

记者/邓雨薇 方崇杰 谢秀长 王炫 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com