瓯海发布 2026-09-30 09:57:00

9月29日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、节日祝贺和诚挚问候精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。

9月29日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、节日祝贺和诚挚问候精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。

会议传达学习习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议、出席金砖国家领导人第十八次会晤、对美国进行国事访问期间的重要讲话精神，就发展先进制造业作出的重要指示精神，致全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的节日祝贺和诚挚问候精神。

会议强调，要深化全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平党建思想，以党的政治建设为统领加强党的各方面建设，建强领导班子和干部队伍，营造良好政治生态；深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，一严到底正风肃纪反腐，为瓯海高质量发展提供坚强纪律保障。

会议强调，要提升对外开放水平，深化贸易投资、科技创新、数字经济、人文交流等领域国际合作，推动跨境电商、进口贸易提质发展。要推动产业转型升级，以工业“三大倍增”行动为牵引，持续推动新兴产业发展壮大，加快传统优势产业向智能化高端化绿色化转型，实现“瓯海制造”向“瓯海智造”跃迁。要持续推进乡村振兴，深化新时代“千万工程”，建强“全域园博·强城筑梦”发展轴，统筹抓好科技助农、产业发展、强村富民等重点工作，打造宜居宜业和美乡村。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神

记者：黄冰娥 伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com