鹿城区服务业大会召开 奋力打造服务业强区

鹿城发布 2026-09-30 11:05:23

9月29日，鹿城区服务业大会召开。

9月29日，鹿城区服务业大会召开。鹿城区委书记张崇波在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、省市服务业大会部署要求，突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，推进服务业扩能提质和优质高效发展，推动服务业增速、规模、结构“三个全面提升”，奋力打造服务业强区，为鹿城加快建设“一区三地五城”注入强劲动力。鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇主持会议。

会议解读了《鹿城区推进服务业扩能提质实施方案》，并通报了鹿城特色赛道建设名单及各街镇服务业画像，鹿城区服务业发展中心、滨江街道、温州悦开工网络科技有限公司、温州跨境通产业园、华润集团等单位作交流发言。

张崇波指出，服务业是鹿城经济的“基本盘”和“强引擎”。要深刻认识服务业是实现经济增长的内在要求、提升城市首位度的关键一环、增强群众幸福感的有力抓手，紧扣省委“6+4”重点产业和56条细分赛道，把握省委“五个更加注重”工作导向，以要素集聚促进产业跃升，以产业跃升带动城市功能优化，以功能优化塑造城市品质，全力推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展。

张崇波强调，要聚焦因地制宜，做强现代服务业集群，聚焦“一港一谷一区两带多点”空间布局，锚定“三个千亿”目标，紧扣核心赛道，坚持错位发展，放大特色优势。要聚焦融合发展，推动产业转型升级，全面融入全省“415X”先进制造业集群和温州市“5+5+N”现代产业集群，依托“四平台一集群”创新格局，深化先进制造业与现代服务业“两业”融合，打好“双招双引”组合拳，完善企业培育机制，加快构建更具竞争力、更具韧性的现代产业体系。要聚焦AI赋能，完善现代服务业体系，锚定温州提速打造“AI示范应用第一城”目标，持续优化发展场景、投资机会、发展需求“三张清单”，重点推进“人工智能+”，壮大“AI行业翻译官”队伍，促进服务业数智化转型发展。要聚焦生态共建，提升城市发展能级，聚力做强总部经济、激发消费活力、优化城市功能，推动温商资本回归、总部回归、研发回归、产能回归，丰富价值消费、情绪消费、体验消费，打造温州市域大文旅中心，擦亮“学在鹿城、购在鹿城、游在鹿城、住在鹿城、创在鹿城”品牌。要聚焦暖心服务，营造一流发展环境，遵循“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长”理念，系统构建让企业更有信心、投资更安心、创业更顺心、生根更暖心的服务业发展生态，迭代政企直通车服务体系，以一条赛道、一名牵头领导、一套专属方案，一揽子精准服务、一个专班全链条服务保障，深化“温暖营商”“投资鹿城”品牌建设。

何占宇强调，要始终站高一层，在谋划发展全局上敢为人先，把服务业放到鹿城区发展的大格局中去定位、城市转型的大坐标中去审视、区域竞争的大棋盘中去谋划，进一步扬优势、补短板、强弱项，扩增量、稳存量、提质量。要始终跨前一步，在构建产业格局上奋勇争先，抓传统升级、新兴培育、本土壮大、外部招引、平台建设、场景营造，构建生产性服务业与先进制造业深度融合、双向赋能、协同共进的新格局。要始终用心一分，在优化营商环境上一马当先，真正让鹿城成为服务业企业近悦远来、扎根生产、枝繁叶茂的沃土。

鹿城区领导张伟、滕灵辉、叶小剑、王坚、胡向阳、严求真参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 全区服务业大会召开 奋力打造服务业强区

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com