龙湾区委书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动暨节前安全生产、消防安全、市场保供检查

龙湾发布 2026-09-30 11:01:59

9月29日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动暨节前安全生产、消防安全、市场保供检查。

9月29日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动暨节前安全生产、消防安全、市场保供检查，在走访问需中为企业纾困解难、为发展保驾护航，同时紧盯重点领域排查风险隐患，全力保障节日期间龙湾区安全稳定和市场供应有序。

夏禹桨一行先后来到浙江乔顿服饰股份有限公司、航大阀门集团有限公司，与企业负责人深入交流，详细了解企业生产经营、市场开拓及发展堵点难点等情况，现场倾听诉求、逐项回应企业提出的问题。他指出，工业企业是区域经济发展的核心支撑，更是安全生产的责任主体。要进一步坚定发展信心，紧跟行业发展趋势和市场需求，坚持深耕主业，持续拓展新的增长空间，推动企业发展再上新台阶。同时要树牢安全发展理念，严格落实企业主体责任，不断强化消防安全管理，定期开展消防隐患排查和员工安全培训，牢牢守住安全生产底线。各相关职能部门要主动靠前，常态化下沉企业走访调研，精准对接企业发展需求，点对点破解企业发展难题，助力企业稳生产、拓市场、提效益，为龙湾区工业经济提质赋能。

在永辉超市（龙湾万达店），夏禹桨边走边看，细致检查烘焙糕点、生鲜副食、日用百货等商品陈列储备情况，详细了解临期食品处置、食品安全管控、应急疏散通道畅通等情况，并前往商场消控中心，听取值班值守、应急演练、餐饮区域消防安全管理等工作落实介绍。他强调，大型商超作为节假日人员流动密集、消费集中的重点民生场所，是节日保供和安全管控的关键阵地。要从严压实经营主体安全生产责任，严格落实食材进货查验、全链条溯源管控、定期抽检消杀等制度，从源头把牢食品安全质量关口，坚决守好市民“舌尖上的安全”。同步做好消防检查与员工应急演练，全面排查消除各类安全隐患，切实让市民买得放心、吃得安心、逛得舒心。

在随后召开的龙湾区安全生产工作部署会上，夏禹桨强调，国庆假期人流、物流、车流大幅攀升，各类节庆活动、生产经营活动集中开展，安全稳定任务十分繁重。龙湾区上下在思想上要再重视，切实提高“群众过节、干部过关”的思想认识，把形势估计得更严峻一些、把风险研判得更全面一些、把措施准备得更周密一些，以“时时放心不下”的责任感换取“事事心中有底”的确定性。重点领域要再聚焦，紧盯厂中厂、出租房、高层建筑、道路交通、游乐设施、“九小场所”等重点领域和薄弱环节，落实落细各项安全防范措施，做到隐患早发现、早处置、早清零，坚决杜绝各类安全事故发生。应急能力要再提升，持续完善应急硬件设施配套，建强配齐应急处置人员队伍，积极开展社会面安全知识普及和应急技能培训，不断提升专业救援队伍应急处置能力，切实增强群众安全防范意识和自救互救能力。责任落实要更到位，层层压实责任，细化各领域安全监管责任清单，动态开展督导巡查，用好典型案例通报警示教育措施，压紧压实企业安全生产主体责任，全方位织密筑牢安全生产责任体系，全力保障国庆假期龙湾区社会大局安全稳定。

龙湾区领导张少博、陈志楠、赵豪参加相关活动。

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原标题： 夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动暨节前安全生产、消防安全、市场保供检查

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com