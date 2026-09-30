瓯海发布 2026-09-30 11:02:33

9月29日，瓯海区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月29日，瓯海区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。瓯海区委书记刘云峰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，全面落实省市攻坚推进大会部署要求，全力以赴打好集中整治攻坚战，确保取得更大实效。瓯海区领导卢旭帆、邵建乐等参加会议。

刘云峰指出，要提高站位、正视短板，以更强自觉扛起攻坚决战政治责任。集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署。今年是三年集中整治的攻坚决战之年，要持续保持攻坚状态，乘势而上、加压奋进，确保集中整治工作全面见行见效。

刘云峰强调，要聚焦重点、靶向攻坚，以更实举措推动整治质效整体跃升。攻坚化解民生领域信访问题，严格落实“首办责任制”，压实属地主体责任，规范接访处置流程。攻坚整治高标准农田建设、农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等重点领域问题，统筹办好民生实事项目，以整治实效增进民生福祉。坚持风腐同查同治，紧盯群众反映集中、性质恶劣的突出问题，集中力量查办一批典型案件，及时梳理提炼整治中的鲜活经验，形成一批可复制可推广、具有瓯海辨识度的标志性成果。

刘云峰要求，要压实责任、系统推进，以更严作风确保各项任务落地见效。层层压实责任，严格对照上级督导反馈、通报曝光的共性问题开展自查自纠，全面梳理排查薄弱环节与短板弱项，抓好闭环整改落实。深化作风建设，分层分类做实警示教育，从严规范党员干部“八小时内”履职用权、“八小时外”言行举止。守牢安全底线，做好校园餐、养老服务等重点领域风险隐患滚动排查整治。

刘云峰还就国庆假期各项工作强调，要筑牢安全生产防线，抓好隐患治理和安全防控，严防各类安全事故发生；要全面维护社会面安全稳定，全面落实深化风险防范化解“八条措施”；要繁荣假日文旅经济，多措并举促消费，丰富业态消费、优化服务供给，持续提升游客游玩体验，彰显“千年瓯韵·时尚潮城”城市气质；要统筹做好物资保供、民生保障和不停工重大项目监管保障，切实守牢食品安全、运输安全等底线；要强化节日值班值守，严格执行领导干部在岗带班和24小时值班值守制度；要抓好廉洁过节工作，牢牢守好纪律关口，着力营造崇廉尚俭、文明祥和的节日政治生态。

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原标题： 瓯海区集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 黄冰娥、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com