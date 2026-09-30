乐清市委书记戴旭强等督导国庆节前安全生产和文旅促消费工作

乐清发布 2026-09-30 11:03:19

连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左分别率队督导国庆节前安全生产和文旅促消费工作。

连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左分别率队督导国庆节前安全生产和文旅促消费工作。乐清市委书记戴旭强强调，要树牢“群众过节、干部过关”意识，压紧压实责任，落细落实措施，统筹抓好安全生产、市场保供、促消费和文旅服务，确保群众度过一个平安欢乐祥和的假期。

戴旭强一行首先来到南虹广场，察看综合体市场保供和促消费情况，并检查消控室、提升改造工程现场等。他指出，要科学研判客流，完善消防、治安、防爆和应急指挥体系，落实24小时值班值守和快速调配机制；要严格施工区域管理，压实审批、现场监理等各方责任，守牢安全底线；要丰富消费供给、优化消费环境，让人气聚起来、消费旺起来。在浙江东爵精密科技有限公司，戴旭强察看了企业安全生产落实情况。他强调，企业要落实主体责任，强化研发创新和质量管理，推进信息化、标准化建设，提升产品性能和生产效率；同时把安全贯穿生产全过程，加强员工培训、设备检修和隐患排查，以高水平安全护航高质量发展。

在乐清经济开发区公交首末站、纬一路与纬北路交叉口等地，戴旭强听取了乐清市交通运行、卡口管理情况汇报，并实地察看城市交通运行、道路交通安全措施落实等情况。他指出，公交运行要紧盯驾驶员状态、车辆状况、线路运营和过程管控， 严格落实发车前逐项检查，严禁酒驾疲劳驾驶，完善应急预案，保障群众安全便捷出行；关键卡口要立足当前实际，优化交通组织，推进信号灯智能化，提升通行效率；相关部门要完善国庆假期交通保障方案，加强景区、商圈、物流、渣土车等重点领域监管，确保道路安全畅通。在盐盆山清和公园一体化建设工程山顶建筑，戴旭强察看了文旅促消费和安全生产落实情况。他指出，要树立细节意识，主动发现问题、及时整改，高标准推进环境提升和设施完善，提升游客体验；针对客流集聚，要健全安全管理架构，压实属地、行业、国企责任，统筹抓好森林防火、电瓶车上下山、治安巡逻和应急值守等工作。

督查中，戴旭强还看望慰问了一线干部职工，向他们致以节日问候和衷心感谢。他勉励各级干部职工，越是节假日越要绷紧安全之弦，紧盯消防、道路交通、文旅景区、建筑施工、森林防火等重点领域和人员密集场所，深入一线查隐患、堵漏洞、补短板、抓整改，确保责任到人、措施到位、闭环管控。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左先后来到乐清市公安局交通管理大队指挥中心、S2线清东路站、中裕燃气有限公司，督查交通、燃气等领域安全生产和运行保障工作。在交管大队指挥中心，胡立左仔细察看路面实时监控、指挥“一张图”等数字化应用场景，强调要用好无人机“低空警务”等技术手段，加强道路巡查监测，对突发情况第一时间到场处置，做到抓早抓小；要扎实做好假期警力安排，尤其在重点时段、重点区域科学部署，通过“人防+技防”，确保节假期间交通安全畅通。走进S2线清东路站，胡立左详细了解客流趋势及迎接假期准备工作，现场察看安检落实情况，并观摩应急实战演练，要求时刻保持警惕，落细落实各项安全防范措施，不断提升应急处置能力。“风险点主要有哪些？管网紧急抢修时，人员多长时间能够到位？”在中裕燃气有限公司，他详细询问燃气安全保障及管网铺设情况，强调要持续完善安全监管和应急抢险体系，扎实做好气源供应，加快推进城乡燃气公共服务一体化，确保群众用气安心、放心、舒心。

督查中，胡立左还看望了一线干部职工，向大家送上节日问候，叮嘱要站好岗、守好责，为市民欢度国庆佳节营造安心暖心的环境。同时，他要求各单位科学调度力量、注意劳逸结合，合理安排职工休息时间，切实保障大家身心健康。

乐清市领导黄伟、陈万钦、郑济斌等分别参加有关督查。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强胡立左督导国庆节前安全生产和文旅促消费工作

记者 张孟涛、郑瀚、刘言勇、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com