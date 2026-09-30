瑞安市召开“两个健康”直通车暨企业上市培育工作政企恳谈会

瑞安发布 2026-09-30 11:03:54

9月29日，瑞安市委书记李剑锋参加“两个健康”直通车暨企业上市培育工作政企恳谈会。

9月29日，瑞安市委书记李剑锋参加“两个健康”直通车暨企业上市培育工作政企恳谈会，与上市企业、拟上市企业代表面对面深入交流，精准对接企业上市发展需求，现场研判、会商破解企业上市过程中的堵点难点问题，持续坚定支持企业借力资本市场提速发展，为瑞安高质量做强支撑。瑞安市领导何志友、陈伟锋、项金敏、杨成彪、陈万里、金建宇等出席会议。

今年以来，瑞安市大力推进“瑞企上市·企明星”计划，企业上市工作取得“新突破”，新增上市企业1家，报会企业3家、新三板申报企业1家，报会企业数量位居温州第一。目前，已形成A股上市4家、报会3家、辅导备案4家、新三板挂牌9家、上市中介签约32家、重点上市后备80家的企业层级梯队。

恳谈会上，已上市企业代表交流分享企业上市经验，3家拟上市重点企业代表介绍企业上市计划及现状问题；3家证券交易所代表作上市政策讲解及问题解答。

李剑锋充分肯定广大在瑞企业扎根实业深耕主业的韧性、矢志创新广拓市场的活力、坚定推进上市发展的决心。他指出，要统一思想认识，增强“共抓上市”的信心共识。企业上市不仅是衡量一个企业综合实力的重要标志，也是一个地方发展水平的综合体现。立足瑞安发展实际，推进企业上市是推动产业转型升级、提升城市能级形象、集聚优秀人才资源的需要；对企业自身而言，上市能够有效破解融资难题、规范内部管理体系、放大品牌竞争优势，为长远发展筑牢根基。瑞安市上下要牢固树立“抓上市就是抓发展”的理念，抢抓机遇、乘势而上，抓紧抓实推动企业上市工作，加快打造资本市场的瑞安矩阵。

李剑锋强调，要分类接续推进，建强“梯度上市”的企业队伍。要做强企业“硬实力”，强化科技创新、深耕主业赛道、夯实发展根基，持续增强核心竞争力；要按下股改“加速键”，完善现代企业制度、规范经营运作；要精准培育“扶上马”，按照“储备一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的思路，一企一策、一企一案推进上市。

李剑锋强调，要优化服务保障，营造“竞相上市”的良好氛围。要统筹好力量，树牢瑞安市“一盘棋”思想，各相关部门主动靠前、协同联动，当好企业上市发展的“助力器”和“服务员”；要统筹好资源，以优质的营商环境助推高质量发展；要统筹好政策，持续为企业注入发展动能。

来 源：瑞安发布

原标题： 我市召开“两个健康”直通车暨企业上市培育工作政企恳谈会

记者 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com