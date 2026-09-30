平阳发布 2026-09-30 11:04:27

9月29日，平阳县十七届人大常委会召开第三十八次会议。

9月29日，平阳县十七届人大常委会召开第三十八次会议。平阳县委书记孟晓斌出席会议并讲话，平阳县人大常委会主任曾上俊主持会议。

会上，孟晓斌指出，今年以来，平阳县人大及其常委会和全体人大代表服务大局积极有为、履职监督务实有效、自身建设扎实有力，工作成效值得充分肯定。他强调，平阳县人大要永葆忠诚本色，把党的全面领导贯穿人大工作全过程，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定政治方向、提高政治能力、扛牢政治责任，带头贯彻落实中央和省市平阳县委各项决策部署，确保人大工作立场不移、方向不偏。要彰显担当作为，把服务发展大局贯穿依法履职全过程，聚焦平阳县提升发展大局，充分发挥人大代表联系广泛的优势，积极建言献策、坚持依法监督、汇聚广泛合力，以强有力的担当推动平阳提升发展。要站稳人民立场，把办好惠民实事贯穿民主实践全过程，全力以赴办好民生实事项目，助力维护和谐稳定的社会氛围，进一步深化“代表·局长面对面”“一镇一品牌”等特色载体建设，努力把人大品牌擦得更亮、打得更响。要锤炼过硬本领，把全面从严要求贯穿自身建设全过程，锚定“四个机关”定位，以更高标准激发履职活力、建强代表队伍、强化工作保障，促进人大履职更专更精、为民服务更实更细。

曾上俊强调，要坚持党的领导，把牢正确政治方向。始终旗帜鲜明讲政治，切实把思想和行动统一到平阳县委决策部署上来，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。要依法履职行权，围绕中心服务大局。紧紧围绕平阳县委“提升发展”“创新平阳”等中心工作，坚持正确监督、有效监督、依法监督，以高质量履职服务平阳县高质量发展大局。要发挥带头作用，践行全过程人民民主。深化“两个联系”“双联双进”工作，用好代表联络站、行业人大代表联络点、“平议近人”等平台，助力解决群众急难愁盼问题。要加强自身建设，抓好换届选举工作。按照“四个机关”定位要求，巩固树立和践行正确政绩观学习教育成果成效，统筹推进县乡人大换届选举工作，为做好新时代人大工作提供坚强保证。

会议听取和审议了县人民政府关于2025年度国有资产管理情况综合报告、关于“千项万亿”“百项千亿”重大项目建设进展情况的报告、关于新时代侨务工作情况的报告、关于《浙江省河湖保护治理条例》贯彻实施情况的报告、关于民生领域信访问题集中治理工作的报告和牵头部门关于重点领域攻坚工作的报告，以及平阳县人大常委会有关调研报告、执法检查报告。

会议听取和审议了县人民政府关于2024年度国有自然资源资产管理情况审议意见落实情况的报告、关于义务教育优质均衡发展情况审议意见落实情况的报告，并进行了满意度测评。

会议听取和审议了平阳县民宗局、平阳县商务局、平阳县退役军人事务局、平阳县应急管理局、平阳县统计局等5个县人民政府组成部门主要负责人履职情况报告，书面审议了20个县人民政府组成部门工作报告，并进行了满意度测评。会议听取和审议了县人民法院部分员额法官、县人民检察院部分员额检察官的履职情况报告，并进行了满意度测评。

会议听取、审议并表决通过了关于将平阳县胜利路东延段（墨城互通至横山大道）新建工程增补纳入平阳县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的报告，会议还听取了平阳县十七届人大常委会委员履职情况的报告。

平阳县人大常委会副主任林华、金启浩、陈圣雷、陈先夏、金献涛出席会议。平阳县领导李阳阳、许绍策、洪志亮、县人民法院院长王海亮、县人民检察院检察长陈锋列席会议。

来 源：平阳发布

原标题： 县十七届人大常委会召开第三十八次会议

记者 张蔚旻、鲍思冲

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