平阳发布 2026-09-30 11:05:06

9月29日，平阳县新生代企业家联谊会四届一次（平阳县青年企业家协会六届一次）会员大会举行。

9月29日，平阳县新生代企业家联谊会四届一次（平阳县青年企业家协会六届一次）会员大会举行。平阳县委书记孟晓斌出席闭幕式并讲话。他强调，广大新生代企业家要勇担时代使命，坚定发展信心，在平阳加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县的进程中展现新生代担当、贡献新生代力量。

会议选举产生了平阳县新企联四届（青企协六届）理事会及领导成员，进行了交接仪式，并宣读了倡议书。

近年来，新企联（青企协）深入实施“雏鹰行动”“青蓝接力工程”，牢牢把握“政治引领、服务发展、传承创新、责任担当”主线，团结带领全体会员企业稳中求进、守正创新，为平阳经济社会高质量发展贡献了新生代力量。

孟晓斌指出，新生代企业家年轻有为、本领过硬、志向远大、胸怀大局，有着鲜明特点和优秀品质，也为平阳各项事业发展作出了积极贡献。要抢抓机遇、实干争先，以青年的才华、活力与激情，努力开创“青出于蓝而胜于蓝”的优秀业绩，为平阳加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县作出新的贡献。

孟晓斌强调，当前，平阳正处在冲刺全省工业大县、“双千亿”强县的关键阶段，广大新生代企业家要立志创“大事业”就要有“大视野”，找准企业发展与县域发展的结合点、发力点，主动担当作为，在服务大局中打开格局事业。要“接好摊子”就要“闯出路子”，聚焦核心赛道、深耕细分领域，在对标行业领先中拔高标准、聚焦重大战略中发展事业、应对风险挑战中提升本领，推动企业发展再上新台阶。要“强品牌”更要“强创新”，始终坚守精益求精的工匠精神、发扬追求卓越的创新精神，以过硬产品、优质服务赢得市场认可、抢占行业份额，推动产业智能化和智能产业化，在新一轮效率革命中赢得主动、赢得未来。要有“利益观念”更要有“公义观念”，坚持诚信为本、义行天下、义利兼顾、以义为先，树立起良好口碑和金字招牌，积极参与社会事业，彰显新时代青年企业的责任与担当。

孟晓斌希望，新生代企业家联谊会充分发挥好桥梁和纽带作用，用心用情解决青年企业家个人成长和事业发展面临的实际问题，努力打造贴心暖心的青年之家。平阳县委、平阳县政府也将一如既往关心关爱优秀新生代企业家，全力为大家营造更加优质的营商环境、搭建更加广阔的发展舞台，让大家在平阳安心创业、放心经营、舒心发展、潜心干事。

平阳县领导周炜、盖军、杨启杰出席会议。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳县新生代企业家联谊会会员大会召开

记者 徐远虑、陈云散

本文转自：温州新闻网 66wz.com